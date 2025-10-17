Sem carência! Joelma fala da vida amorosa e afirma que está focada na carreira

Joelma conversou com a repórter do portal LeoDias, Stefanny Loredo, durante a coletiva de imprensa para o lançamento de seu novo DVD, nesta sexta-feira (17/10), em Brasília, e abriu o coração sobre seus relacionamentos. Divorciada desde 2015, a cantora afirmou que o namoro não é sua prioridade.

Questionada sobre a declaração em que revelou estar há sete meses sem beijar na boca, a artista afirmou que está muito feliz e que isso não é sua prioridade: “Gente, às vezes você tem que parar e dar atenção pra você mesmo, entendeu? E, graças a Deus, olha, não é minha prioridade. Mas não é mesmo! Só se Deus quiser muito”, falou.

“Porque eu tô muito bem, eu tô muito feliz, eu tô muito em paz, sabe? Não tenho carência, eu acho que carência não é do bem, carência é do mal. Se você tem carência, bota essa carência pra correr, tá? Porque a pessoa carente, ela se rebaixa, ela se humilha, é um negócio”, completou.

A artista gravará seu novo DVD a partir das 18 horas (horário de Brasília) deste sábado (18/10), na Granja do Torto, em Brasília. O evento contará com as participações de Wanderley Andrade, Vingadores do Brega, entre outros.