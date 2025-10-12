12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Sem carimbo no passaporte! Europa começa a adotar medida neste domingo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sem-carimbo-no-passaporte!-europa-comeca-a-adotar-medida-neste-domingo

O tradicional carimbo no passaporte para os que viajam à Europa vai deixar de marcar o documento oficial a partir deste domingo (12/10). A medida ocorre em 29 países europeus, entre eles Portugal, França e Espanha.

O fim do carimbo por alguns países da Europa ocorre porque a marcação no passaporte físico será substituída por um sistema eletrônico.

A novidade é chamada de Sistema de Entrada/Saída (EES) e vai identificar os viajantes por meio de dados biométricos, como imagem facial e impressões digitais. A União Europeia afirma que a medida pretende agilizar o controle de fronteiras e aumentar a segurança.

Os cidadãos que não têm nacionalidade de nenhum país da União Europeia e de países como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça passarão pelo sistema biométrico.

O ESS também se aplica a pessoas que não precisam de visto de curta duração para entrada nos países europeus e àquelas que precisam de visto para viagens de até 90 dias.

Como funcionará o EES?

Agentes coletarão dados pessoais dos viajantes, como data de entrada e saída do país. Para cidadãos com visto de curta duração, o sistema armazenará apenas a imagem facial.

Leia também

O sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto. Já para viajantes que não precisam de visto, o agente de fronteira pedirá quatro impressões digitais e uma foto do rosto.

A mudança será implementada de forma gradual, com início neste domingo. Ela deve ser concluída até 9 de abril de 2026.

Veja países europeus que vão adotar o EES:

  • Áustria
  • Bélgica
  • Bulgária
  • Croácia
  • Tchéquia
  • Dinamarca
  • Estônia
  • Finlândia
  • França
  • Alemanha
  • Grécia
  • Hungria
  • Islândia
  • Itália
  • Letônia
  • Liechtenstein
  • Lituânia
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Holanda
  • Noruega
  • Polônia
  • Portugal
  • Romênia
  • Eslováquia
  • Eslovênia
  • Espanha
  • Suécia
  • Suíça
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost