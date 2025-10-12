Sem carimbo no passaporte! Europa começa a adotar medida neste domingo

O tradicional carimbo no passaporte para os que viajam à Europa vai deixar de marcar o documento oficial a partir deste domingo (12/10). A medida ocorre em 29 países europeus, entre eles Portugal, França e Espanha.
O fim do carimbo por alguns países da Europa ocorre porque a marcação no passaporte físico será substituída por um sistema eletrônico.
A novidade é chamada de Sistema de Entrada/Saída (EES) e vai identificar os viajantes por meio de dados biométricos, como imagem facial e impressões digitais. A União Europeia afirma que a medida pretende agilizar o controle de fronteiras e aumentar a segurança.
Os cidadãos que não têm nacionalidade de nenhum país da União Europeia e de países como Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça passarão pelo sistema biométrico.
O ESS também se aplica a pessoas que não precisam de visto de curta duração para entrada nos países europeus e àquelas que precisam de visto para viagens de até 90 dias.
Como funcionará o EES?
Agentes coletarão dados pessoais dos viajantes, como data de entrada e saída do país. Para cidadãos com visto de curta duração, o sistema armazenará apenas a imagem facial.
O sistema terá as impressões digitais guardadas a partir da solicitação do visto. Já para viajantes que não precisam de visto, o agente de fronteira pedirá quatro impressões digitais e uma foto do rosto.
A mudança será implementada de forma gradual, com início neste domingo. Ela deve ser concluída até 9 de abril de 2026.
Veja países europeus que vão adotar o EES:
- Áustria
- Bélgica
- Bulgária
- Croácia
- Tchéquia
- Dinamarca
- Estônia
- Finlândia
- França
- Alemanha
- Grécia
- Hungria
- Islândia
- Itália
- Letônia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Malta
- Holanda
- Noruega
- Polônia
- Portugal
- Romênia
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Suécia
- Suíça