Sem confirmar intoxicação por metanol, equipe de Hungria diz que ele apresenta melhora

Nesta sexta-feira (3/10), o portal LeoDias teve acesso ao boletim médico de Gustavo da Hungria Neves, que segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, por suspeita de intoxicação por metanol. O hospital informou que os exames realizados comprovaram melhora.

“O cantor Hungria segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, e apresenta evolução positiva em seu quadro clínico. De acordo com o médico assistente, Dr. Leandro Machado, o artista, dormiu bem, se alimentou normalmente e está evoluindo de forma satisfatória. Os exames laboratoriais já apresentam melhora, com normalização dos índices metabólicos”, atualizou o texto.

O hospital garantiu que novas informações médicas serão divulgadas após a reavaliação programada para o período da tarde e agradeceu a todos pela preocupação e pelo carinho com o rapper.

O cantor foi internado na última quinta-feira (2/10), após sentir dor de cabeça, vômitos e visão turva, entre outros sintomas. Na madrugada, ele estava bebendo com amigos, mas o artista foi o único hospitalizado.

Até o momento, nem o Ministério da Saúde, nem a Secretaria de Saúde do DF confirmaram caso de intoxicação por metanol na capital federal.