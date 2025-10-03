03/10/2025
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Sem confirmar intoxicação por metanol, equipe de Hungria diz que ele apresenta melhora

Nesta sexta-feira (3/10), o portal LeoDias teve acesso ao boletim médico de Gustavo da Hungria Neves, que segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, por suspeita de intoxicação por metanol. O hospital informou que os exames realizados comprovaram melhora.

“O cantor Hungria segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, e apresenta evolução positiva em seu quadro clínico. De acordo com o médico assistente, Dr. Leandro Machado, o artista, dormiu bem, se alimentou normalmente e está evoluindo de forma satisfatória. Os exames laboratoriais já apresentam melhora, com normalização dos índices metabólicos”, atualizou o texto.

O hospital garantiu que novas informações médicas serão divulgadas após a reavaliação programada para o período da tarde e agradeceu a todos pela preocupação e pelo carinho com o rapper.

O cantor foi internado na última quinta-feira (2/10), após sentir dor de cabeça, vômitos e visão turva, entre outros sintomas. Na madrugada, ele estava bebendo com amigos, mas o artista foi o único hospitalizado.

Até o momento, nem o Ministério da Saúde, nem a Secretaria de Saúde do DF confirmaram caso de intoxicação por metanol na capital federal.

