Sem cortes! Novo projeto de Ed Sheeran promete experiência imersiva na Netflix

Cantor e ganhador do Grammy, Ed Sheeran está pronto para levar os fãs a uma jornada inédita em sua carreira musical. Intitulado “ONE SHOT com Ed Sheeran”, seu novo projeto será lançado na Netflix em 21 de novembro e promete ser uma experiência imersiva e visualmente ambiciosa. O trabalho foi gravado nas ruas de Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Segundo a própria plataforma de streaming, a produção é dirigida por Philip Barantini, vencedor do Emmy pela aclamada série dramática “Adolescência”. O diretor, que utilizou a técnica de filmar cada episódio de sua série em um plano-sequência contínuo, trará o mesmo método cinematográfico para o novo musical.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ed Sheeran gravou o projeto “ONE SHOT com Ed Sheeran” para a Netflix Crédito: Reprodução Instagram @teddysphotos Ed Sheeran gravou o projeto “ONE SHOT com Ed Sheeran” para a Netflix Crédito: Reprodução Instagram @teddysphotos Ed Sheeran gravou o projeto “ONE SHOT com Ed Sheeran” para a Netflix Crédito: Reprodução Instagram @teddysphotos Ed Sheeran gravou o projeto “ONE SHOT com Ed Sheeran” para a Netflix Crédito: Reprodução Instagram @teddysphotos Voltar

Toda a performance de Sheeran será capturada em uma única tomada, sem cortes. “ONE SHOT” (“Uma Tomada”) acompanhará o artista em uma tarde real pelas ruas da cidade, onde ele fará apresentações improvisadas de seus maiores sucessos em calçadas movimentadas e vagões de metrô, interagindo com o público.

O objetivo é capturar o caos e a emoção do momento em tempo real. O projeto é assinado pela Fulwell Entertainment e conta com Ben Winston (também vencedor do Emmy) como produtor executivo, ao lado de Sheeran e Barantini.