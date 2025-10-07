Sem espaço no Real Madrid, Endrick vira alvo do Olympique de Marseille

O jovem atacante Endrick vive um momento de indefinição no Real Madrid. Aos 19 anos, o brasileiro ainda não estreou na temporada sob o comando de Xabi Alonso e começa a estudar alternativas para ganhar minutos em campo antes da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com informações do portal francês Le10Sport e do programa espanhol El Chiringuito, o Olympique de Marseille acompanha de perto a situação e pretende fazer uma proposta de empréstimo em janeiro, quando reabre a janela de transferências na Europa.

A concorrência no setor ofensivo do Real é pesada. Nomes como Rodrygo e Gonzalo García vêm recebendo mais oportunidades, o que tem dificultado a adaptação do ex-Palmeiras. A falta de ritmo preocupa o estafe do jogador, que acredita ser essencial uma sequência de jogos para manter Endrick entre as opções da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

No Olympique, a chegada do brasileiro é vista como uma chance estratégica. O técnico Gennaro Gattuso busca reforçar o ataque e considera Endrick um jogador capaz de dar mais profundidade ao elenco na Ligue 1. O projeto esportivo do clube francês pode ser determinante para convencer o Real Madrid a liberar o atleta por empréstimo.

Apesar do contrato válido até junho de 2030, a diretoria merengue estaria disposta a negociar temporariamente o atacante, desde que o acordo contribua para seu desenvolvimento e não prejudique seu futuro no Santiago Bernabéu.

Mesmo sem espaço imediato, Endrick segue valorizado no mercado europeu e ainda é visto como uma das principais promessas do futebol mundial. Por enquanto, nem Real Madrid nem Olympique se pronunciaram oficialmente, mas a expectativa é de avanços nas conversas nas próximas semanas com possibilidade de definição já no início de 2026.