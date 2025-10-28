28/10/2025
Sem Lula, navio de guerra hospedará outras autoridades na COP30

Após Lula desistir de ficar hospedado no navio de guerra da Marinha atracado em Belém, a embarcação abrigará outras autoridades do governo brasileiro durante a COP30, conferência do clima da ONU.

Segundo apurou a coluna, o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, maior navio de guerra da América Latina, abrigará ministros e outros assessores do governo que irão para o evento.

A embarcação tem 208 metros de comprimento – equivalente a um edifício de 40 andares – e pesa cerca de 20 mil toneladas. Ele foi comprado pelo Brasil do Reino Unido em 2018.

Lula, como a coluna noticiou, cogitou se hospedar no navio durante a COP30. No entanto, segundo a Casa Civil, a embarcação não atendeu especificações necessárias para hospedar o petista.

O governo, então, decidiu contratar uma empresa que fornecerá outra embarcação para hospedar o presidente. O contrato será assinado “em breve”, de acordo com a Casa Civil.

“A Casa Civil buscou soluções que fossem adequadas para receber o presidente, cumprindo a legislação vigente, o que inclui segurança, preço e conforto, e não opções luxuosas”, diz a pasta.

Lula na pré-COP

Lula, como a coluna mostrou, planeja desembarcar em Belém no sábado (1º/11), cinco dias antes do início oficial da COP30, para participar de ao menos dois compromissos.

Uma das agendas deve ser uma cerimônia de inauguração dos novos espaços do aeroporto de Belém, após a reforma que o terminal passou para a conferência do clima da ONU.

O petista deve aproveitar a passagem pela cidade no fim de semana para ir ao show que a banda britânica de rock Coldplay fará no sábado, no estádio Mangeirão, na capital paraense.

A expectativa é de que Lula retorne a Brasília no fim de semana e volte para Belém novamente na terça-feira (4/11), já para participar da cúpula dos chefes de Estado da COP30, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro.

