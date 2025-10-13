Sem Netanyahu e Hamas, Trump assina cessar-fogo em Gaza: “Incrível”

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (13/10) o acordo de cessar-fogo em Gaza, dando fim à guerra entre Israel e Hamas.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não estava presente, assim como nenhum representante do Hamas. Netanyahu havia anunciado a presença na cúpula durante a manhã, mas cancelou, alegando que a reunião começaria na mesma hora de uma festividade judaica.
A cerimônia de assinatura ocorreu na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh. “Dia incrível para o mundo”, disse o presidente norte-americano.
7 imagensFechar modal.
Sem Netanyahu, Trump assina cessar-fogo em Gaza: "Dia incrível"
Reprodução/CNN2 de 7
Trump chega ao Egito para assinar acordo de cessar-fogo em Gaza
Chip Somodevilla/Getty Imagens3 de 7
Assinatura de acordo de paz em Gaza, no Egito
Reprodução/CNN4 de 7
Evelyn Hockstein – Pool/Getty Images5 de 7
Evelyn Hockstein – Pool/Getty Images6 de 7
JERUSALÉM – 13 DE OUTUBRO: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega para discursar na Knesset, o parlamento de Israel, acompanhado de Amir Ohana, presidente da Knesset israelense, e do presidente de Israel, Isaac Herzog, em 13 de outubro de 2025, em Jerusalém.
Chip Somodevilla/Getty Images7 de 7
Benjamin Netanyahu e Trump no parlamento, em Jerusalém
Saul Loeb – Pool/Getty Images
Também participam do encontro o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan; o rei Abdullah II, da Jordânia; o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; o rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Bahrein; o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas; o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev; o presidente da França, Emmanuel Macron; e o líder da administração greco-cipriota do sul do Chipre, Nikos Christodoulides.
Libertação de reféns
Nesta segunda-feira, Israel liberou cerca de dois mil prisioneiros palestinos após o Hamas devolver 20 reféns israelenses sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023. As libertações fazem parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo. Agora, outros pontos do plano começarão a ser abordados.
