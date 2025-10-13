Sem Netanyahu e Hamas, Trump assina cessar-fogo em Gaza: “Incrível”

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (13/10) o acordo de cessar-fogo em Gaza, dando fim à guerra entre Israel e Hamas.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não estava presente, assim como nenhum representante do Hamas. Netanyahu havia anunciado a presença na cúpula durante a manhã, mas cancelou, alegando que a reunião começaria na mesma hora de uma festividade judaica.

Leia também

A cerimônia de assinatura ocorreu na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh. “Dia incrível para o mundo”, disse o presidente norte-americano.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Sem Netanyahu, Trump assina cessar-fogo em Gaza: “Dia incrível”

Reprodução/CNN 2 de 7

Trump chega ao Egito para assinar acordo de cessar-fogo em Gaza

Chip Somodevilla/Getty Imagens 3 de 7

Assinatura de acordo de paz em Gaza, no Egito

Reprodução/CNN 4 de 7

Evelyn Hockstein – Pool/Getty Images 5 de 7

Evelyn Hockstein – Pool/Getty Images 6 de 7

JERUSALÉM – 13 DE OUTUBRO: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega para discursar na Knesset, o parlamento de Israel, acompanhado de Amir Ohana, presidente da Knesset israelense, e do presidente de Israel, Isaac Herzog, em 13 de outubro de 2025, em Jerusalém.

Chip Somodevilla/Getty Images 7 de 7

Benjamin Netanyahu e Trump no parlamento, em Jerusalém

Saul Loeb – Pool/Getty Images

Também participam do encontro o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan; o rei Abdullah II, da Jordânia; o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; o rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Bahrein; o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas; o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev; o presidente da França, Emmanuel Macron; e o líder da administração greco-cipriota do sul do Chipre, Nikos Christodoulides.

Libertação de reféns

Nesta segunda-feira, Israel liberou cerca de dois mil prisioneiros palestinos após o Hamas devolver 20 reféns israelenses sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023. As libertações fazem parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo. Agora, outros pontos do plano começarão a ser abordados.

Aguarde mais informações