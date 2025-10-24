24/10/2025
Sem Pedro, Flamengo busca novo camisa 9 para semifinal da Libertadores contra o Racing

Técnico Filipe Luís analisa opções para o ataque após fratura no braço do artilheiro rubro-negro

O Flamengo terá um importante desafio na próxima quarta-feira (29/10), no jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, diante do Racing. O técnico Filipe Luís precisará lidar com uma baixa de peso: o atacante Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço direito na partida de ida, está fora do confronto.

Com o camisa 9 imobilizado e sem condições de jogo, o treinador rubro-negro tem menos de uma semana para definir quem será o substituto no comando de ataque. Quatro nomes despontam como opções.

🔴 1. Bruno Henrique – experiência e mobilidade

Mesmo tendo declarado que não se vê como centroavante, Bruno Henrique surge como o principal candidato à vaga. Com nove gols na temporada, o atacante pode atuar como referência móvel, aproveitando sua velocidade e presença de área — características que o tornam uma alternativa ofensiva imediata.

2. Gonzalo Plata – opção técnica e versátil

O uruguaio Gonzalo Plata também é cotado. Embora atue geralmente pelas pontas, o jogador soma cinco gols em 2025 e tem perfil para atuar como falso nove, ajudando na movimentação e na construção de jogadas em velocidade.

🔴 3. Carrascal – o fator surpresa

Autor do gol da vitória por 1 x 0 sobre o Racing no jogo de ida, Carrascal ganhou moral e pode aparecer entre os titulares. O meia colombiano tem versatilidade para atuar ao lado de Arrascaeta, alternando funções entre criação e finalização.

4. Juninho – busca por uma nova chance

Contratado no início do ano junto ao Qarabag (Azerbaijão), Juninho teve poucas oportunidades e caiu de rendimento ao longo da temporada. Com 27 partidas disputadas, ele pode ser a surpresa de Filipe Luís para preencher a lacuna deixada por Pedro e tentar retomar espaço no elenco.

A decisão de Filipe Luís será estratégica: o Flamengo precisa manter seu poder ofensivo sem seu principal artilheiro da Libertadores.

Fonte: Metrópoles / ge.globo
✍️ Redigido por ContilNet

