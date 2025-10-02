02/10/2025
Sem previsão de alta, Hungria segue estável na UTI após suspeita de intoxicação

Escrito por Portal Leo Dias
Apesar de permanecer internado na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta, a equipe de Gustavo da Hungria trouxe atualizações sobre o estado do rapper. Ao portal LeoDias, informaram que o cantor está estável, consciente e sem alterações visuais, após a suspeita de intoxicação por metanol.

O diagnóstico também não foi confirmado até o momento, mas ele segue em tratamento com hemodiálise e medidas preventivas para eliminação de substâncias tóxicas.

Hungria foi internado na manhã desta quinta (2/10) após apresentar sintomas como visão turva, náuseas e vômitos.

Leia a nota completa:

“O Hospital DF Star informa que o cantor Gustavo da Hungria Neves (Hungria) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Brasília.

O artista deu entrada na unidade após suspeita de intoxicação por bebida adulterada. No momento, encontra-se consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais.

Ele iniciou tratamento específico, incluindo hemodiálise, como medida preventiva para a eliminação de substâncias tóxicas. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.”

