Sem previsão de alta, Hungria segue estável na UTI após suspeita de intoxicação

Apesar de permanecer internado na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta, a equipe de Gustavo da Hungria trouxe atualizações sobre o estado do rapper. Ao portal LeoDias, informaram que o cantor está estável, consciente e sem alterações visuais, após a suspeita de intoxicação por metanol.

O diagnóstico também não foi confirmado até o momento, mas ele segue em tratamento com hemodiálise e medidas preventivas para eliminação de substâncias tóxicas.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Hungria Reprodução Instagram Hungria Rapper Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol Foto: Instagram/@hungria_oficial Rapper Hungria é internado em Brasília Divulgação Leo Dias Leo Dias Voltar

Próximo

Hungria foi internado na manhã desta quinta (2/10) após apresentar sintomas como visão turva, náuseas e vômitos.

Leia a nota completa: