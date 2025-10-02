Sem previsão de alta, Hungria segue estável na UTI após suspeita de intoxicação

Apesar de permanecer internado na Unidade de Terapia Intensiva, sem previsão de alta, a equipe de Gustavo da Hungria trouxe atualizações sobre o estado do rapper. Ao portal LeoDias, informaram que o cantor está estável, consciente e sem alterações visuais, após a suspeita de intoxicação por metanol.
O diagnóstico também não foi confirmado até o momento, mas ele segue em tratamento com hemodiálise e medidas preventivas para eliminação de substâncias tóxicas.
Hungria foi internado na manhã desta quinta (2/10) após apresentar sintomas como visão turva, náuseas e vômitos.
Leia a nota completa:
“O Hospital DF Star informa que o cantor Gustavo da Hungria Neves (Hungria) permanece internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Brasília.
O artista deu entrada na unidade após suspeita de intoxicação por bebida adulterada. No momento, encontra-se consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais.
Ele iniciou tratamento específico, incluindo hemodiálise, como medida preventiva para a eliminação de substâncias tóxicas. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.”