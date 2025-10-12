Sem proteção da realeza, príncipe Harry enfrenta perseguidora no Reino Unido

A recente visita do príncipe Harry ao Reino Unido trouxe momentos preocupantes para o filho do rei Charles III, já que ele teria enfrentado encontros alarmantes com uma perseguidora. O caso foi noticiado pelo jornal britânico The Telegraph e levanta novamente sérias questões sobre a segurança do duque de Sussex em seu país natal.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, teria conseguido se aproximar de Harry em duas ocasiões distintas enquanto ele participava de compromissos públicos em Londres. O primeiro caso aconteceu no WellChild Awards, no dia 9 de setembro, durante o evento no Royal Lancaster Hotel.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Príncipe Harry Reprodução: CBS Príncipe Harry e Meghan Markle Reprodução YouTube Príncipe Harry Reprodução / YouTube Príncipe Harry Reprodução / YouTube Voltar

Próximo

Inicialmente, a mulher conseguiu entrar em uma área de segurança restrita e se aproximar de Harry. Outro encontro aconteceu durante a visita a um centro de estudos, apenas um dia depois, local onde a mulher foi fotografada perto do duque de Sussex, no oeste de Londres.

O jornal ressalta que a perseguidora já tem um histórico de assediar Harry e sua esposa, Meghan Markle, tendo chegado a segui-los até a Nigéria no ano passado. O porta-voz do duque de Sussex conversou com a People e afirmou que o escritório “não comenta sobre questões de segurança”.

Por outro lado, uma fonte de segurança declarou que esses incidentes não são raros para membros da realeza, mas ressaltou a vulnerabilidade da situação de Harry. “A diferença, no entanto, é que não havia presença policial ou proteção próxima — a intervenção coube a dois funcionários de seu escritório particular. Desta vez, eles tiveram sorte ao reconhecer o indivíduo obcecado. Confiar na sorte não é uma solução a longo prazo.”

A fonte enfatizou o alto perfil de Harry, que é “filho do rei, irmão do herdeiro, quinto na linha de sucessão ao trono e uma das pessoas mais famosas do mundo”, alertando para uma sensação de “pressentimento inevitável pairando sobre toda essa questão”.

Harry enfrenta uma batalha na Justiça por sua segurança

Esses problemas de perseguição ocorreram meses após o príncipe ter perdido um recurso para voltar a ter sua segurança real no Reino Unido financiada pelo Estado. O irmão de William ressaltou que a decisão foi injusta depois de ter se afastado dos deveres reais com Meghan Markle e se mudado para os Estados Unidos em 2020.

O juiz Sir Geoffrey Vos rejeitou o recurso em 2 de maio, defendendo que a segurança dele seria considerada “apropriada dependendo das circunstâncias” a cada visita. Após o veredicto, Harry lamentou que seus “piores temores foram confirmados por toda a divulgação legal deste caso — e isso é realmente triste”.