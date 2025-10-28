Sem querer, Meghan Markle mostra rostos dos filhos em vídeo inédito

A privacidade da vida familiar é uma prioridade para Meghan Markle e o príncipe Harry. O casal, atento aos riscos relacionados à exposição, evita ao máximo divulgar imagens que revelem os rostos dos filhos, Archie, de 6 anos, e Lilibet Diana, de 4. Toda aparição pública das crianças costuma ser cuidadosamente controlada e feita por angulos que não deixem escapar nenhum detalhe dos rostos dos pequenos.

Mesmo com essa cautela, os duques de Sussex compartilham com os seguidores registros de momentos especiais em família. No último domingo (26/10), no entanto, Meghan se descuidou e publicou um vídeo raro, no qual os rostos dos filhos aparecem brevemente voltados para a câmera — algo que não passou despercebido pelos olhar atento da internet.

Veja as imagens inéditas dos rostos dos filhos de Meghan Markle e do príncipe Harry

A gravação, divulgada nas redes sociais da ex-atriz de Suits, mostra os netos do rei Charles III aproveitando as celebrações de Halloween em um tradicional canteiro de abóboras. Nas imagens, Archie e Lilibet aparecem animados enquanto brincam no gramado e esculpem o legume de maneira divertida e temática (veja aqui).

Na legenda, a duquesa de Sussex deseja um bom domingo aos seguidores

Meghan Marklen compartilhou um vídeo inédito de seus filhos

Embora os rostos não estejam completamente nítidos, o breve registro gerou surpresa entre os fãs, que rapidamente comentaram sobre o quanto as crianças cresceram. Esta é a primeira vez que o rosto de Lilibet é parcialmente exibido desde 2022. Já Archie não era visto de frente desde o cartão de Natal divulgado pelos Sussex em 2021.

