sem-querer,-querendo:-boni-deixa-escapar-reality-show-de-boninho-na-record

Boni, ex-vice-presidente de Operações da Globo, deixou escapar nas redes sociais uma novidade que animou todo mundo: seu filho, José Bonifácio, mais conhecido como Boninho, vai comandar um reality show na Record! O veterano da televisão comentou sobre essa nova fase na carreira do diretor e revelou que o projeto será “tipo Big Brother”. Qual será a atração? Façam suas apostas!
O papai babão fez questão de abrir publicamente os próximos passos do sucessor, que deixou a TV Globo em 2024: “Está fazendo uma nova carreira e, daqui a pouco, vai lançar na Record um programa de reality show tipo ‘Big Brother’”, disparou Boni.
O poderoso chefão comandou no canal carioca o “Caldeirão com Mion”, “Tamanho Família”, “Domingão do Faustão”, “Vídeo Show”, “Rock in Rio”, “Lollapalooza”, “Big Brother Brasil”, “Carnaval Globeleza”, “É de Casa”, “TV Xuxa”, “Mais Você”, “Zig Zag Arena”, “Caldeirão do Huck”, “Casa Kalimann”, “Pipoca da Ivete” e “Simples Assim”. Qual será a próxima novidade e quando acontece o anúncio oficial? Estamos no aguardo!