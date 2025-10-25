Sem recursos, PF pode suspender novamente a emissão de passaportes em novembro

A Polícia Federal (PF) voltou a alertar o governo federal sobre o risco de interromper a emissão de passaportes a partir de novembro, devido à escassez de recursos orçamentários. Em ofício encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), a corporação informou que a verba atual pode não ser suficiente para manter o serviço nos próximos meses.

O MJSP afirmou, por meio de nota, que trabalha em conjunto com a área econômica para garantir a continuidade das emissões e evitar que o serviço seja suspenso. Segundo a pasta, estão sendo adotadas medidas para assegurar que os cidadãos brasileiros não sejam prejudicados, uma vez que o passaporte é considerado um serviço público essencial.

Essa não é a primeira vez que a PF enfrenta dificuldades orçamentárias para manter o atendimento. Em abril deste ano, a corporação já havia relatado o risco de interrupção após o bloqueio de cerca de R$ 133 milhões de seu orçamento. O problema foi contornado, e o serviço permaneceu ativo.

Situação semelhante ocorreu em 2022, quando a falta de recursos levou à paralisação temporária da emissão de passaportes. Na época, o impasse durou semanas e gerou longas filas e reclamações de usuários em todo o país. A PF agora busca evitar que o cenário se repita.