Sem se pronunciar sobre a treta com Brunna Gonçalves e Lud, Lancellotti ironiza “convite”

A história entre Brunna Gonçalves, Beija-Flor e Giovanna Lancellotti parece estar longe de acabar. Nesta quarta-feira (1º/10), a atriz apareceu nos Stories da colega de profissão Carol Marra, em tom descontraído, comentando sobre um suposto convite. Os internautas logo apontaram o vídeo como uma alfinetada para a ex-musa da escola de samba de Nilópolis.

“Hoje estou muito feliz com o convite que eu recebi!”, disparou Carol. Logo em seguida, Giovanna ri e insiste: “Faça o convite”. Enquanto se diverte com a situação, a estrela de “Dona de Mim” (Globo) e esposa de Gabriel David, finaliza dizendo: “Ai, minha musa, não tenho condições de fazer esse convite”.

Durante a última terça-feira (30/9), o presidente da LIESA usou as redes sociais para se pronunciar sobre a situação envolvendo a esposa, Brunna Gonçalves, e Ludmilla. Na ocasião, Gabriel afirmou que não houve pedido para Ludmilla cantar em seu casamento e criticou a dançarina por tentar lucrar com a escola, citando presença reduzida, baixo engajamento e até a não divulgação de uma camisa, algo simples que nunca aconteceu.

Ludmilla também se envolveu na confusão ao responder a uma acusação de que estaria pagando para que queimassem Giovanna: “Ah, Gabriel, me poupe. De onde veio essa ideia? Eu não preciso pedir nada para ninguém, e, se tiver algo a dizer, falo diretamente. A Brunna apenas se defendeu das mentiras que estão sendo espalhadas sobre ela. Existem dois lados nessa história, duas versões, e vocês sabem muito bem como tudo aconteceu. Ninguém precisa aceitar mentiras, e quem fala também precisa estar pronto para ouvir. Eu não vivo de fofoca, vivo de música. Quem começou tudo isso, inclusive com pronunciamento sem pé nem cabeça, foram vocês. E, se eu falar mais, vou ouvir daqui também”, falou a cantora.