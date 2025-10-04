04/10/2025
Sem ver o remake, Regina Duarte defende obra inédita em vez de repetir “Vale Tudo”

Regina Duarte voltou a comentar o retorno de “Vale Tudo” à TV. Em entrevista ao “TV Fama”, programa da RedeTV!, a atriz afirmou que não tem acompanhado a nova versão e sustentou que, em vez de refilmar o clássico com o mesmo nome, preferiria ver uma história inédita inspirada no folhetim de 1988. Para ela, um título diferente daria maior liberdade criativa à autora do remake.

A artista justificou a ausência diante da televisão pelo momento atual da carreira. Disse estar envolvida em diversos projetos, o que a tem mantido afastada da exibição da novela. Ainda assim, fez questão de sublinhar o lugar que a trama ocupa na memória afetiva do público: o original, segundo ela, foi um fenômeno de popularidade que marcou a época.

Ao argumentar contra o reaproveitamento do nome, Regina avaliou que uma “obra nova” evita amarras com o passado e reduz a pressão de comparação com uma produção já consagrada. Nesse sentido, a manutenção de “Vale Tudo” como título seria, na visão dela, uma restrição desnecessária para quem está reescrevendo a história. “Eu não ficaria presa a uma obra que já foi feita e amada, muito amada nesse país. Desculpa, gente… Mas eu não consigo deixar de dizer isso. Eu sou muito sincera”, acrescentou.

Protagonista de Raquel Accioli na versão de 1988, a atriz também ressaltou o sucesso da primeira montagem criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. No novo elenco, Taís Araújo assume o papel principal, e a adaptação é assinada por Manuela Dias.

Meses antes da estreia do remake, Regina havia manifestado torcida pública pelo desempenho da nova produção, desejando que repetisse o alcance do original. Agora, com a novela em curso, sua avaliação mira menos a execução e mais a estratégia de rebatizar um clássico: para a veterana, inovação e autonomia autoral seriam melhor servidas por um título próprio.

