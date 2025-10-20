Semana abre com mais de 800 vagas de emprego disponíveis no DF

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 827 vagas de emprego, nesta segunda-feira (20/10), para quem busca ingressar no mercado.

Os salários variam entre R$ 1,6 e R$ 2,4 mil, com oportunidades que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) e aprendizes.

Entre as opções com maior salário está a função de açougueiro, em Águas Claras, com cinco vagas e remuneração de R$ 2.450. Na mesma região, três oportunidades como eletrotécnico estão disponíveis com pagamento de R$ 2.458. Para as vagas de açougueiro é exigido o ensino fundamental completo, enquanto para as de eletrotécnico é necessário ter o ensino médio completo.

Os cargos com maior número de vagas estão concentrados em Vicente Pires, com 40 oportunidades para auxiliar de linha de produção (R$ 1.640), e também na região de Samambaia Norte, com 25 chances como repositor de mercadorias (R$ 1.606).

Cadastro

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou solicitar atendimento pelo e-mail [email protected].

Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).