20/10/2025
Semana começa com muita chuva pelo país; confira o clima na sua região
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Semana começa com muita chuva pelo país; confira o clima na sua região

A penúltima semana do mês de outubro começa com chuva na maior parte do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta segunda-feira (20/10) tem previsão de céu nublado para a maior parte do território brasileiro, que vai desde o norte de Minas e Espírito Santo, passando por Mato Grosso, Goiás, Bahia, Piauí e Maranhão, e atingindo toda a Região Norte (exceto o Amapá).

Iniciado na manhã desse domingo (19/10), o alerta de chuvas intensas durará até a manhã desta terça-feira (21/10), trazendo até 60 mm de chuva para estas regiões, além de ventos de até 60 km/h. O mesmo volume é esperado para todo o estado do Rio e o litoral paulista, mas perdendo força já na manhã desta segunda.

Nas regiões sob alerta, ao todo são 17 estados, há a expectativa de que o volume de chuva seja maior na faixa central da área afetada, principalmente no norte de Minas, de Goiás e de Mato Grosso, no Tocantins, no sul do Pará e em grande parte do Amazonas. Nestas regiões, o volume de chuvas pode chegar a 100 mm, além de ventos de até 100 km/h.

Segundo o Inmet, as demais regiões devem ter tempo firme, resultado da influência de uma área de alta pressão no oceano. Na Região Sul, a estabilidade é resultado circulação de ventos associada à alta pressão. As máximas não passam de 23ºC em Porto Alegre, 21ºC em Florianópolis e 18ºC em Curitiba, todas com céu nublado, mas sem previsão de chuva.

No Sudeste, o interior de Minas e de São Paulo terão tempo firme, com sol e baixa umidade. Uma chuva fraca pode atingir o litoral dos dois estados, e um volume pouco maior é esperado para o Espírito Santo e o norte e o leste de Minas Gerais. Na capital paulista, a temperatura não passa dos 20ºC, enquanto que a máxima para a cidade do Rio é de 25ºC.

No Nordeste, há a expectativa da chegada de uma frente fria, que, segundo o órgão, pode trazer temporais e volumes elevados de chuva, “especialmente ao longo do litoral”. Pancadas de chuva durante a tarde também podem cair sobre Maranhão e Piauí, resultado do chamado fluxo de umidade. No restante da Região Nordeste, o sol predomina, sem chances de chuva.

Temporais isolados podem atingir Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins, inclusive com possibilidade de raios e rajadas de vento. Uma chuva de forma mais isolada pode cair no Amapá e em Roraima.

A recomendação do Inmet é de que a população evite enfrentar o mau tempo, observe a alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. O Instituto ainda deixa uma série de instruções para os moradores de áreas que possam ser mais afetadas pelas chuvas. Veja:

  • Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Permaneça em local abrigado, e em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido a leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
