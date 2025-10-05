semana-na-tv:-“a-fazenda”-agitada,-pedido-de-casamento-e-reta-final-de-“vale-tudo”

A Semana na TV entre 29/9 e 3/10 trouxe grandes surpresas para os fãs de reality show e das novelas, já que “A Fazenda 17” está dando o que falar, assim como os capítulos finais de “Vale Tudo”. O reality show rural da Record está com um elenco agitado e muitas confusões aconteceram nos últimos dias.

Levando ao ar os últimos capítulos da novela das nove, a Globo também movimentou as redes sociais com as cenas chocantes do remake escrito por Manuela Dias. Na noite da última quinta-feira (2/10), a novela mostrou as reviravoltas envolvendo a verdadeira história do acidente de Leonardo (Guilherme Magon).

Pedido de casamento

O “Encontro com Patrícia Poeta” teve um momento inesperado e que deu o que falar nas redes sociais. Com a presença da dupla Cleber & Cauan, conhecida por mandar bem em casamentos pelo país, um homem da plateia aproveitou para pedir a namorada em casamento ao vivo.

Novidade na área

Durante a semana, a Globo confirmou que vai mesmo apostar em um novo formato de tramas, dessa vez focadas nas redes sociais em formato vertical. O público foi pego de surpresa quando descobriu que a produção “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário” terá Gustavo Mioto como protagonista.

Mente aberta

Dira Paes esteve presente no Roda Viva desta semana e surpreendeu ao expor sua opinião sobre a chegada de influenciadores nas novelas. “Eu acho que com bom gosto, com arte, com estrutura, com embasamento, com conteúdo, com ideia e propósito, tudo isso vale. Agora, sem ideia, comercialmente, só querendo a gana… Acho que essas coisas não funcionam muito bem”, declarou.

Hollywood brasileira

A Globo celebrou os 30 anos de Estúdios Globo nesta semana e surpreendeu ao inaugurar uma grande novidade para os funcionários da empresa. Com a presença de nomes como Tony Ramos, Renato Aragão, Neusa Borges, Laura Cardoso e outros, os executivos estrearam uma versão nacional da Calçada da Fama.