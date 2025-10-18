Semana na TV: climão da Globo, lágrimas no “Encontro” e final de “Vale Tudo”

A Semana na TV, entre os dias 13 e 17 de outubro, chamou a atenção do público pela enorme quantidade de acontecimentos – muitos deles polêmicos. Na última sexta (17/10), o remake de “Vale Tudo” chegou ao fim e o público ficou chocado ao descobrir o resultado do famoso “quem matou Odete Roitman?”. A vilã interpretada por Débora Bloch chocou os telespectadores ao forjar a própria morte e surgir viva com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco).

Na noite da última segunda-feira (13/10), a Globo também impressionou ao revelar as novidades que está preparando para 2026 durante o UpFront. Com importantes executivos e representantes de marcas famosas na plateia, a direção da emissora confirmou a ida de Eliana para os domingos, novas novelas, séries e muito mais.

Contratada pela Globo desde junho de 2024, Eliana comandará o “Em Família”, sua nova atração na grade da emissora aos domingos. O projeto será levado ao ar no horário da primeira parte do “Domingão com Huck”, antes do futebol, e promete chegar com muitas novidades.

Novelão?

A Globo também confirmou que Walcyr Carrasco já tem data para estrear sua nova novela na faixa das 21h. A produção ganhou o nome de “Quem Ama, Cuida”, com estreia prevista para maio de 2026, substituindo “Três Graças”, que entrará no ar em 20 de outubro.

Nova fase

Depois da enorme repercussão que ganhou nos últimos meses, o youtuber Felca também entrou no pacote de novidades da Globo para 2026. O criador de conteúdo teve confirmado um quadro no “Fantástico” e subiu ao palco para dar um spoiler ao público que acompanha seu trabalho na internet.

Torta de climão

No meio de tantas revelações, a Globo criou o maior climão com algumas concorrentes após debochar de projetos rivais. Entre elas, a Band e a HBO Max foram alfinetadas no evento da empresa, que, após a repercussão negativa, emitiu uma nota pedindo desculpas e esclarecendo que a intenção nunca foi “desmerecer”.

Ela voltou

Chris Flores retornou à TV após dois anos longe das telinhas para se dedicar à vida pessoal, mas surpreendeu o público em seu primeiro dia no “Melhor da Tarde”, da Band. A comunicadora demonstrou empolgação com a nova fase e agradeceu o público, a imprensa e Leo Dias, seu colega de apresentação.

Pura emoção

Durante o “Mais Você” da última quarta (15/10), na Globo, Ana Maria Braga recebeu Carolina Dieckmann, e as duas ficaram extremamente emocionadas durante a conversa. A apresentadora falou com a atriz sobre a reta final de “Vale Tudo” e retribuiu um gesto de carinho ao presenteá-la com flores, lembrando a fase mais difícil de sua batalha contra o câncer.

Mudança de planos

Âncora do principal telejornal da RedeTV!, a jornalista Amanda Klein resolveu deixar o “RedeTV! News” para enfrentar um novo desafio em sua carreira. Segundo informações da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a jornalista será um dos principais nomes do “SBT News”, novo canal da emissora que estreará em dezembro.

Fase complicada

Patrícia Poeta foi pega de surpresa pela equipe do “Encontro”, na Globo, na manhã de sexta (17/10), quando foi homenageada por seus 25 anos de carreira. A jornalista ficou extremamente emocionada e revelou estar enfrentando um momento bastante delicado por conta da saúde do filho, que está há dois meses em tratamento médico.