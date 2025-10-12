12/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
semana-na-tv:-“vale-tudo”-bomba,-ticiane-na-globo-e-ana-maria-cutuca-vini-jr.

A Semana na TV, entre os dias 6 e 10 de outubro, foi marcada pelas grandes reviravoltas dos últimos capítulos de “Vale Tudo”, que levou ao ar o episódio do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch). Depois dessa grande bomba no folhetim da Globo, o público nas redes sociais ficou empolgado tentando descobrir quem cometeu o crime.

Nos últimos dias, inúmeras teorias surgiram, mas os suspeitos principais continuam sendo César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli).

Reprodução: Globo
Odete Roitman, a vilã de “Vale Tudo”, novela da GloboReprodução: Globo
Reprodução/Globo
Tia Celina (a atriz Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) em “Vale Tudo”, da GloboReprodução/Globo
Ticiane Pinheiro grava vinheta de fim de ano da Globo / Reprodução
Ticiane Pinheiro esteve na Globo, concorrente da Record, onde trabalhaTiciane Pinheiro grava vinheta de fim de ano da Globo / Reprodução
Crédito: Reprodução @tvglobo
Na reta final de “Vale Tudo” (Globo), Taís Araujo se emocionou ao falar da personagem RaquelCrédito: Reprodução @tvglobo
Foto: Reprodução/LeoDias
Antes e depois da transformação de Chris Flores para estrear no “Melhor da Tarde”, na BandFoto: Reprodução/LeoDias
Reprodução TV Globo/ montagem
Ana Maria Braga citou fim do romance de Vini Jr. e Virginia durante o “Mais Você”, na GloboReprodução TV Globo/ montagem

Fim de novela

Taís Araujo esteve no “Mais Você” da última segunda-feira (6/10), onde falou com Ana Maria Braga sobre como está sendo a despedida de Raquel, sua personagem no remake de “Vale Tudo”. A atriz se emocionou ao contar as técnicas que usa para transmitir emoção ao público.

Grande surpresa

Contratada pela Record e cercada de especulações sobre uma possível ida para a Globo, Ticiane Pinheiro foi liberada pela emissora para gravar a tradicional vinheta de fim de ano da concorrente. As informações foram reveladas pelo portal Alta Definição e confirmadas pelo portal LeoDias, que destacou que a apresentadora do “Hoje em Dia” esteve nos estúdios da emissora carioca na quarta (8/10).

De volta!

Chris Flores conversou com a repórter Tati Apocalypse, do portal LeoDias, sobre seu retorno à televisão no elenco do “Melhor da Tarde”, da Band. A comunicadora fez até uma mudança no visual para a nova fase e confessou estar “ansiosa” e com “friozinho na barriga”.

Alfinetada?

Ana Maria Braga surpreendeu o público do “Mais Você” após as recentes polêmicas envolvendo o jogador Vini Jr. e seu affair com Virginia Fonseca. A apresentadora fez uma brincadeira durante o momento em que falava de esportes no matinal da Globo: “Vamos acompanhar a Seleção. Será que o Vini Jr. está bem, Tati?”, indagou a veterana, fazendo os colegas caírem na risada.

