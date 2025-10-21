Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem programação até domingo

21/10/2025
Escrito por Agência Brasil
Até domingo, o maior evento  para popularizar a ciência no Brasil deverá alcançar um público mais de 100 mil pessoal com programações presenciais e atividades digitais em várias cidades do país. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) teve início nesta terça-feira (21), com o tema e  “Planeta Água, Cultura Oceânica para Enfrentar as Mudanças Climáticas no Meu Território”. Na abertura do evento, em Brasília, a ministra de Ciência, Luciana Santos, destacou que o objetivo é aproximar a ciência do cotidiano das pessoas. O tema deste ano, em especial é m convite para a população pensar sobre a relação entre ambiente marinho, mudanças do clima e onde elas vivem.

“É um evento de popularização da ciência no Brasil, um verdadeiro patrimônio que cresce e se fortalece com a participação ativa de todos os estados”, diz

Em Brasília, as atividades acontecem na Esplanada dos Ministérios, na Feira de Ciência e Tecnologia, principal espaço da Semana Nacional. No loca, estão reunidas várias instituições  em estandes temáticos, como o Geo Park, o Parque Pop Espacial e o Espaço Conexões. No auditório Oceano, acontecem palestras e debates. O público também poderá conferir experiências imersivas, como as do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, do Laboratório das Marés e do Sesi Lab, com atividades interativas para o público.

Também no espaço em Brasília, um seminário internacional vai reunir especialistas de vários países da Europa e das Américas, que vão trazer as iniciativas de popularização da ciência pelo mundo. Estão previstos ainda shows musicais e teatro científico, além dos diversos encontros de Clubes de Ciências. Confira a programação completa do evento

