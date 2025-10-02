Semana no DF termina com 937 vagas. Salários chegam a R$ 3 mil

Nesta sexta-feira (3/10), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 937 vagas para quem procura um emprego, com salários que chegam na casa dos R$ 3 mil.

Mais de 700 vagas não exigem experiência comprovada ou escolaridade específica para serem preenchidas. A maior remuneração é voltada para a área de design de interiores, na região do Guará.

Também existem vagas para carpinteiro e pedreiro, ambos com remuneração de R$ 2.450. Os cargos de eletricista de instalações e bombeiro hidráulico oferecem salários de R$ 2.424,40 por mês.

Leia também

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].