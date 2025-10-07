Senado aprova troca de capital de Brasília para Belém durante a COP30

07/10/2025
O Senado aprovou nesta terça-feira (7/10) o projeto de lei que transfere temporariamente a capital do país de Brasília para Belém (PA). O texto foi aprovado na Câmara em 25 de setembro e segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A alteração valerá apenas durante a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá entre 1º e 21 de novembro.

O projeto permite que atos e despachos do presidente, presente no evento, e de seus ministros sejam realizados a partir de Belém.

Além disso, autoriza que os presidentes do Legislativo e do Judiciário conduzam suas atividades na capital paraense durante a COP30.

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) é a autora da proposta.

Segundo ela, “a transferência temporária da capital para Belém reforça a importância da Amazônia na agenda ambiental internacional, permite maior diálogo entre autoridades brasileiras e delegações estrangeiras e impulsiona o desenvolvimento local.”

