Senado cita “ameaças” e compra R$ 736 mil em coletes à prova de balas

Sob o comando de Davi Alcolumbre (União-AP), o Senado abriu, nesta terça-feira (7/10), uma licitação que prevê gastar R$ 736,5 mil em coletes à prova de balas para equipar a Polícia Legislativa.

A previsão é adquirir 180 coletes, ao preço unitário de aproximadamente R$ 4,1 mil, que resistam às munições “9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP”, segundo as especificações do edital.

A compra, segundo o Senado, é necessária porque os atuais coletes estão próximos do fim da vida útil. A Casa diz ser necessário garantir a proteção dos policiais diante das “crescentes ameaças ao Parlamento e às suas autoridades”.

