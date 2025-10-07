Senado cita “ameaças” e compra R$ 736 mil em coletes à prova de balas

Sob o comando de Davi Alcolumbre (União-AP), o Senado abriu, nesta terça-feira (7/10), uma licitação que prevê gastar R$ 736,5 mil em coletes à prova de balas para equipar a Polícia Legislativa.
A previsão é adquirir 180 coletes, ao preço unitário de aproximadamente R$ 4,1 mil, que resistam às munições “9mm FMJ RN e .44 Magnum SJHP”, segundo as especificações do edital.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Plenário do Senado Federal
2 de 3
Plenário do Senado Federal
Andressa Anholete/Agência Senado3 de 3
Plenário do Senado
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
A compra, segundo o Senado, é necessária porque os atuais coletes estão próximos do fim da vida útil. A Casa diz ser necessário garantir a proteção dos policiais diante das “crescentes ameaças ao Parlamento e às suas autoridades”.
Leia também
-
Ligação de Trump a Lula pode adiar votação no Senado
-
Lula pede a Trump retirada de sanções contra autoridades brasileiras
-
Após isenção do IR, Motta define três pautas prioritárias na Câmara
-
O bolsonarista que saiu no lucro com a PEC da Blindagem
“A contratação tem por objetivo renovar os coletes balísticos que estão se aproximando do fim de sua validade, manter os policiais legislativos adequadamente equipados, munidos de coletes com proteção balística válidos e adequados ao enfrentamento das crescentes ameaças ao Parlamento e às suas autoridades”, diz a licitação.