28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Vini Jr. e Virginia deixam hotel juntos após oficializarem namoro nas redes sociais; VÍDEO
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

Senado: Renan prevê votação da isenção do IR até a semana que vem

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
senado:-renan-preve-votacao-da-isencao-do-ir-ate-a-semana-que-vem

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do projeto de lei que isenta do Imposto de Renda (IR) quem recebe até R$ 5 mil por mês, prevê a votação da matéria para até a próxima semana. O parlamentar se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta terça-feira (28/10), para receber relatório com os impactos orçamentários após a tramitação do texto na Câmara.

Renan Calheiros afirmou que a data da votação vai ser definida após conversar com os líderes e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

“Eu vou conversar com os líderes, vou conversar com o presidente Davi Alcolumbre. Aí vou decidir esses cenários e decidir se nós votaremos essa semana ou na próxima semana, no máximo próxima semana”, disse o relator.

Leia também

O senador também reforçou que seu limite para o encerramento da matéria no Senado é até o dia 8 de novembro.

O projeto é uma das principais promessas de campanha do atual governo: ele eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para rendas de até R$ 5 mil (hoje, limitada a R$ 3.060) e amplia a redução parcial do tributo para salários de até R$ 7.350, medida que deve beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros.

A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados com 493 votos a favor e nenhum contrário. Agora, segue para análise do Senado e, se mantida, deverá ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A isenção só entrará em vigor em 2026, ano em que Lula deve disputar a reeleição.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost