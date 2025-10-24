24/10/2025
Universo POP
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero

Senador Alan Rick articula com ministro da CGU pela derrubada do Veto 46/2023 e pelo fim das obras inacabadas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

 

O senador Alan Rick (AC) se reuniu com o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius Marques Carvalho, para discutir os impactos de práticas ilícitas no setor da construção civil e buscar soluções que assegurem mais eficiência, transparência e qualidade nas licitações públicas.

Entre os principais temas do encontro esteve o Veto 46/2023, que trata da forma de disputa em licitações de obras e serviços de engenharia com valores superiores a R$ 1,5 milhão. O dispositivo, vetado na Lei nº 14.770/2023, propunha o uso do modo de disputa fechado nesses casos, restringindo o modelo de lances sucessivos (modo aberto) — considerado inadequado para contratações complexas, pois pode gerar propostas inexequíveis e abandono de obras.

Alan Rick alertou que o problema está diretamente ligado ao crescimento do número de obras paralisadas em todo o país. “Precisamos garantir eficiência, evitar desperdícios e dar respostas concretas, principalmente aos municípios que mais precisam”, destacou o senador, reforçando seu compromisso com a boa gestão dos recursos públicos e a retomada de obras estruturantes.

O ministro Vinícius Marques Carvalho reconheceu a gravidade do tema e se comprometeu a aprofundar a análise técnica sobre o impacto do veto.

“Comungo da opinião do senador Alan Rick e vamos reavaliar internamente essa questão. Entendo a preocupação do setor. Estamos diante de um problema real, que causa impactos sociais e econômicos graves no Brasil. Vamos fazer uma discussão interna para reavaliar a decisão”, afirmou o ministro.
Entidades como a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), CNI (Confederação Nacional da Indústria) e ABREMA (Associação Brasileira de Engenharia e Meio Ambiente) defendem o modo de disputa fechado como alternativa mais segura e técnica, evitando distorções de preço e assegurando a qualidade das obras públicas.

Com o apoio do senador Alan Rick, o tema deve voltar à pauta do Congresso Nacional, com o objetivo de construir soluções que equilibrem controle, eficiência e desenvolvimento econômico, especialmente nas regiões que mais dependem de investimentos públicos em infraestrutura.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost