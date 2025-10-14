14/10/2025
Senador astronauta visita Bolsonaro em prisão domiciliar

O senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro da Ciência e Tecnologia, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (14/10). Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF), desde 4 de agosto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O senador chegou ao local por volta das 14h e saiu às 15h. Após se encontrar com o ex-presidente, o parlamentar não deu declarações à imprensa. Esse é o primeiro encontro deles desde que a prisão domiciliar foi decretada.

O astronauta estava com visita agendada para 2 de outubro, mas não pode comparecer por estar em uma missão oficial do Senado Federal fora de Brasília. Na ocasião, em nota, ele informou estar aguardando nova data para prestar apoio e solidriedade ao “amigo e à sua família neste momento tão difícil e injusto que estão enfrentando”.

Atrito com Bolsonaro e PL

A relação do senador com o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros membros do Partido Liberal ficou abalada, após eleição para a presidência do Senado, em fevereiro desde ano. Contrariando o partido, Pontes manteve a candidatura para o cargo e acabou derrotado por Davi Alcolumbre (União-AP).

Na ocasião, a sigla insistiu pela retirada da candidatura, uma vez que negociou apoio ao atual presidente em troca de cargos de destaque na Casa.

À época, Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chegaram a se reunir com o senador na tentativa de fazê-lo retirar a candidatura.

Durante uma live, o ex-presidente chegou a dar uma bronca no ex-ministro: “Boa sorte a você. Mas eu lamento você estar nessa situação, porque você sabe que não tem como ganhar. O voto é secreto e, se nós embarcarmos na sua candidatura, que eu acho muito melhor que outras aí, nós vamos ficar sem comissões”.

