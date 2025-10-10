10/10/2025
Universo POP
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central

Separação de Iza e Yuri Lima pode resultar em dor de cabeça jurídica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
separacao-de-iza-e-yuri-lima-pode-resultar-em-dor-de-cabeca-juridica

A cantora Iza e o ex-jogador Yuri Lima não são mais um casal. O fim do relacionamento foi confirmado na última terça-feira (7/10), por meio de um comunicado divulgado pela artista. Apesar da famosa ressaltar que o término foi “amigável”, todo casal que se separa pode enfrentar dor de cabeça, principalmente em questões envolvendo filhos e patrimônios.

Leia também

Questões a resolver

Embora detalhes sobre os aspectos jurídicos do rompimento não tenham sido divulgados, o advogado Jaylton Lopes Jr. explicou à coluna que a dissolução de uma relação amorosa pode produzir alguns problemas jurídicos.

Segundo o especialista, entre os pontos que o casal deverá enfrentar, estão as definições sobre guarda e alimentos referentes à filha, Nala. “A guarda poderá ser compartilhada, modalidade atualmente preferida pela legislação brasileira por priorizar o convívio equilibrado entre ambos os genitores”, disse o advogado.

Para ele, no entanto, a guarda também poderá ser unilateral, ou seja, quando o pai ou a mãe assume a responsabilidade principal pelos cuidados cotidianos. “Já os alimentos, popularmente conhecidos como pensão alimentícia, deverão ser fixados com base nas necessidades da criança e nas possibilidades econômicas dos pais, buscando sempre o equilíbrio e o melhor interesse do menor.”

7 imagensIza e Yuri LimaIza e Yuri Lima.No The Town 2025, Iza mandou indireta a Yuri Lima antes do término Iza e Yuri Lima.Yuri Lima e Iza Fechar modal.1 de 7

Internautas invadem perfil de Iza após polêmica envolvendo Yuri Lima

Instagram/Reprodução2 de 7

Iza e Yuri Lima

Instagram/Reprodução3 de 7

Iza e Yuri Lima.

Reprodução/Redes sociais.4 de 7

No The Town 2025, Iza mandou indireta a Yuri Lima antes do término

Reprodução/Multishow5 de 7

Iza e Yuri Lima.

Reprodução/Internet.6 de 7

Yuri Lima e Iza

Foto: AgNews/Dilson Silva7 de 7

Yuri Lima e Iza

Foto: AgNews/Dilson Silva

Divisão de bens

Outro ponto relevante diz respeito à partilha de bens. “Aqui, tudo depende do regime de bens adotado durante a convivência”, apontou Jaylton. “Caso o casal tenha mantido uma união estável sem formalização específica, aplica-se, de forma automática, o regime da comunhão parcial de bens”, completou.

Nesse regime, são partilhados todos os bens adquiridos durante a convivência do casal, ainda que registrados em nome de apenas um dos companheiros.

“Por outro lado, se Iza e Yuri tiverem firmado um pacto de convivência, esse documento poderá alterar o regime legal, estabelecendo, por exemplo, a separação total de bens, em que cada um conserva o patrimônio adquirido individualmente, ou a comunhão universal, que prevê a partilha de todos os bens, inclusive os anteriores à união”, comentou.

Segundo o advogado, ex-juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), questões como a guarda, os alimentos e a partilha de bens merecem ser tratadas com serenidade, privacidade e respeito. “O Direito oferece caminhos para solucionar os conflitos, mas apenas o tempo e o diálogo podem trazer o verdadeiro equilíbrio que uma separação exige.”

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost