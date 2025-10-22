Serginho Groisman participa de série sobre a vida de Maguila

O apresentador Serginho Groisman é um dos entrevistados da série documental ‘Maguila – Prefiro ficar louco a morrer de fome’, que estreia no Globoplay nesta sexta-feira, dia 24, data que marca um ano da morte do ex-boxeador.

No programa, Serginho relembra sua admiração por Muhammad Ali, ídolo que compartilhava com Maguila, e conta a experiência de ter assistido, ao vivo, à única luta do astro norte-americano no Brasil, em 1971, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

“Eu via todas as lutas do Muhammad Ali que passavam na televisão. E quando soube que ele viria a São Paulo, não podia perder. A cada golpe, o ginásio vinha abaixo. Ter visto o Ali ao vivo, um ídolo que havia decidido parar por ideais próprios, ainda no auge, foi muito especial”, relembra o apresentador.

Além do relato sobre o lendário pugilista, Serginho comenta também a espontaneidade e o carisma de Maguila — qualidades que o tornaram um dos personagens mais queridos e populares do esporte e da televisão brasileira.

Com direção de Rafael Pirrho, responsável por produções como ‘O Caso Robinho’, ‘A Mão do Eurico’ e ‘Senna por Ayrton’, a série revisita em quatro episódios a trajetória de Adilson “Maguila” Rodrigues, o menino nordestino que enfrentou a fome antes da fama e encontrou no boxe a oportunidade de transformar sua vida.

Maguila nos deixou aos 66 anos em São Paulo. Ele sofria de demência pugilística, uma doença incurável. Das vitórias, 68 foram por nocaute. O sergipano atuou nos pesos pesados por 17 anos como profissional.