Sérgio Hinds e o som que cruzou montanhas chega ao DF

Quando Sérgio Hinds formou O Terço, no início dos anos 1970, o Brasil começava a descobrir o rock progressivo — mas o guitarrista já sonhava em algo mais amplo: um som que unisse virtuosismo, poesia e brasilidade. Décadas depois, esse espírito ainda o acompanha. “A música é o que me move. Cada nota é uma busca por sentido”, contou o músico ao Metrópoles.
Em 25 de outubro, ele se apresenta no Festival Estilo Brasil, em Brasília, ao lado de Lô Borges e Beto Guedes, revivendo a parceria simbólica entre o rock do O Terço e a sutileza harmônica do Clube da Esquina. “Quando o Flávio Venturini entrou na banda, levou consigo o DNA mineiro. Essa conexão sempre esteve presente — e agora vai florescer no palco.”
A apresentação promete unir energia e nostalgia, com arranjos que cruzam fronteiras entre o erudito e o popular. “O rock progressivo e a música mineira têm muito em comum: o desejo de liberdade. Esse show é sobre isso.”
Sérgio também vê o encontro como uma oportunidade de diálogo com o público mais jovem. “Há muita gente redescobrindo O Terço nas plataformas digitais. É bonito perceber que o som ainda encontra novos ouvidos.”
Com cinco décadas de estrada, ele encara cada apresentação como um novo começo. “A música é uma linguagem que nunca envelhece. Enquanto eu puder tocar, estarei contando a minha história.”
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital