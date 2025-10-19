19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Sérgio Hinds e o som que cruzou montanhas chega ao DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
sergio-hinds-e-o-som-que-cruzou-montanhas-chega-ao-df

Quando Sérgio Hinds formou O Terço, no início dos anos 1970, o Brasil começava a descobrir o rock progressivo — mas o guitarrista já sonhava em algo mais amplo: um som que unisse virtuosismo, poesia e brasilidade. Décadas depois, esse espírito ainda o acompanha. “A música é o que me move. Cada nota é uma busca por sentido”, contou o músico ao Metrópoles.

Em 25 de outubro, ele se apresenta no Festival Estilo Brasil, em Brasília, ao lado de Lô Borges e Beto Guedes, revivendo a parceria simbólica entre o rock do O Terço e a sutileza harmônica do Clube da Esquina. “Quando o Flávio Venturini entrou na banda, levou consigo o DNA mineiro. Essa conexão sempre esteve presente — e agora vai florescer no palco.”

Compre seu ingresso

A apresentação promete unir energia e nostalgia, com arranjos que cruzam fronteiras entre o erudito e o popular. “O rock progressivo e a música mineira têm muito em comum: o desejo de liberdade. Esse show é sobre isso.”

Sérgio também vê o encontro como uma oportunidade de diálogo com o público mais jovem. “Há muita gente redescobrindo O Terço nas plataformas digitais. É bonito perceber que o som ainda encontra novos ouvidos.”

Compre seu ingresso

Com cinco décadas de estrada, ele encara cada apresentação como um novo começo. “A música é uma linguagem que nunca envelhece. Enquanto eu puder tocar, estarei contando a minha história.”

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Leia também

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
IngressosBilheteria Digital

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost