Sérgio Hinds e o som que cruzou montanhas chega ao DF

Quando Sérgio Hinds formou O Terço, no início dos anos 1970, o Brasil começava a descobrir o rock progressivo — mas o guitarrista já sonhava em algo mais amplo: um som que unisse virtuosismo, poesia e brasilidade. Décadas depois, esse espírito ainda o acompanha. “A música é o que me move. Cada nota é uma busca por sentido”, contou o músico ao Metrópoles.

Em 25 de outubro, ele se apresenta no Festival Estilo Brasil, em Brasília, ao lado de Lô Borges e Beto Guedes, revivendo a parceria simbólica entre o rock do O Terço e a sutileza harmônica do Clube da Esquina. “Quando o Flávio Venturini entrou na banda, levou consigo o DNA mineiro. Essa conexão sempre esteve presente — e agora vai florescer no palco.”

A apresentação promete unir energia e nostalgia, com arranjos que cruzam fronteiras entre o erudito e o popular. “O rock progressivo e a música mineira têm muito em comum: o desejo de liberdade. Esse show é sobre isso.”

Sérgio também vê o encontro como uma oportunidade de diálogo com o público mais jovem. “Há muita gente redescobrindo O Terço nas plataformas digitais. É bonito perceber que o som ainda encontra novos ouvidos.”

Com cinco décadas de estrada, ele encara cada apresentação como um novo começo. “A música é uma linguagem que nunca envelhece. Enquanto eu puder tocar, estarei contando a minha história.”

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital