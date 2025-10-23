Sérgio Hinds leva sua guitarra lendária para o Estilo Brasil

O Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles, promove um dos encontros mais potentes do ano: Sérgio Hinds, fundador da banda O Terço, se une a Beto Guedes e Wagner Tiso no palco do Ulysses Centro de Convenções, em 25 de outubro, para a turnê “Esquinas & Canções”. O espetáculo marca a fusão entre o rock progressivo e o lirismo mineiro — duas forças que moldaram a sonoridade brasileira dos anos 1970.

Autodidata e visionário, Hinds é reconhecido como uma das grandes guitarras do país. Seu estilo singular, que combina técnica e intuição, o colocou entre os 70 Mestres Brasileiros da Guitarra e do Violão, segundo a Rolling Stone Brasil. Sem formação musical formal, construiu sua trajetória na base da curiosidade e da sensibilidade — um músico que, como ele próprio costuma dizer, aprendeu “ouvindo e sentindo”.

Fundada em 1968, a banda O Terço nasceu sob censura: o nome original, Os Libertos, foi vetado, e até “Santíssima Trindade” foi barrado antes que o grupo escolhesse o título definitivo. Ainda assim, o som vigoroso e experimental de Hinds e sua trupe pavimentou o caminho do rock progressivo e rural brasileiro, eternizado em álbuns como Criaturas da Noite (1975) e Casa Encantada (1976).

Décadas depois, o diálogo entre O Terço e o Clube da Esquina se mantém natural. “Essa conexão sempre existiu”, conta Hinds, lembrando que Flávio Venturini — um dos músicos do Clube — integrou sua banda nos anos 1970.

“O rock progressivo e a música mineira bebem de fontes eruditas, e isso cria uma química muito própria”, explica.

No repertório da turnê “Esquinas & Canções”, o público de Brasília poderá ouvir sucessos d’O Terço como “Hey Amigo”, “Pássaro” e “Queimada”, além dos clássicos mineiros que marcaram gerações. A fusão dessas sonoridades revela não apenas uma afinidade musical, mas também uma celebração da ousadia — de artistas que, cada um à sua maneira, reinventaram o som do Brasil.

Além de sua trajetória com O Terço, Hinds já colaborou com nomes como Ivan Lins, Jorge Ben Jor, Walter Franco e Marcos Valle, sempre transitando entre o experimental e o popular. Entre suas lembranças marcantes, está uma apresentação com Os Mutantes no Theatro Municipal de São Paulo: “um delírio psicodélico de guitarras e cores”, como ele descreve.

Agora, no Festival Estilo Brasil, o encontro de Hinds com Beto Guedes simboliza mais do que nostalgia: é um gesto de continuidade. Três trajetórias distintas que, juntas, reafirmam a vitalidade da música brasileira — uma conversa entre guitarra, poesia e tempo. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

O Festival Estilo Brasil tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos Cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Beto Guedes, Sérgio Hinds e Wagner Tiso

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital