Sérgio Hinds: ponte entre O Terço e Clube da Esquina no Estilo Brasil

O Festival Estilo Brasil promete um encontro musical raro e carregado de significado artístico ao reunir Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds, agendado para 25 de outubro no Ulysses Centro de Convenções. Oferecido pelo Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Hinds, guitarrista e fundador d’O Terço, um dos maiores nomes do rock progressivo brasileiro dos anos 70, é a peça-chave que adiciona o peso instrumental e a fluidez do rock ao lirismo do Clube da Esquina. A turnê “Esquinas & Canções” propõe, de fato, um diálogo inovador, unindo as harmonias de Minas com a energia do rock progressivo.

Sérgio Hinds, que é considerado uma referência em guitarra elétrica no país e foi incluído na lista dos 70 Mestres Brasileiros da Guitarra e do Violão pela revista Rolling Stones Brasil, traz na bagagem mais de cinco décadas de história musical.

O Terço, a banda fundada por Hinds em 1968, emplacou diversos clássicos que o público de Brasília poderá ouvir, como “Hey Amigo”, a canção mais tocada da banda. Outros sucessos d’O Terço incluem faixas como “Criaturas da Noite” e “Casa Encantada”, álbuns que se consolidaram como essenciais no rock progressivo e rock rural brasileiro.

Na longa carreira, Sérgio Hinds demonstrou grande versatilidade, colaborando com nomes consagrados da MPB como Ivan Lins, Jorge Ben Jor, Walter Franco e Marcos Valle.

Em uma entrevista, Hinds relembrou os primórdios do rock brasileiro, citando uma apresentação épica com Os Mutantes no Theatro Municipal de São Paulo: “(Nós tocamos com Os Mutantes num show em que nos) vestíamos com as roupas do Sgt. Peppers, dos Beatles, e subíamos no palco para tocar Beatles”.

Essa fusão de influências internacionais com a música brasileira é a marca registrada que Sérgio Hinds traz para o Estilo Brasil.

A presença de Sérgio Hinds no Festival Estilo Brasil reforça a vocação do evento em celebrar artistas que moldaram a história da música nacional, proporcionando um encontro carregado de peso instrumental e relevância cultural.

Programação:

Fagner
24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Caetano Veloso
11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

