Sérgio Mattos, que lançou Gisele Bündchen, morre aos 62 anos

Escrito por Metrópoles
sergio-mattos,-que-lancou-gisele-bundchen,-morre-aos-62-anos

Sérgio Mattos, fundador da agência de modelos 40 Graus, faleceu nesta quarta-feira (15/10), aos 62 anos. A morte foi confirmada pela própria empresa do empresário em postagem nas redes sociais.

Segundo informações do O Globo, o agente estava internado em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro, após complicações renais, e encontrava-se entubado.

Quem era Sérgio Mattos

Natural da Bahia, Sérgio, conhecido carinhosamente como Serginho, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança, aos 7 anos, e iniciou sua trajetória na moda em 1988.

Ao longo de mais de três décadas de carreira, ele foi responsável por lançar e alavancar os nomes de grandes modelos nacionais e internacionais, como Gisele Bündchen, Cauã Reymond, Isabelli Fontana e Ana Beatriz Barros.

Agência lamentou falecimento

Em nota, a 40 Graus Models lamentou profundamente a perda: “Com profundo pesar, informamos o falecimento de nosso amado Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos esta notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil. Em breve, divulgaremos um novo posicionamento oficial”.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por 40 Graus Models (@40grausmodels)

