Série B: saiba onde assistir o duelo entre Novorizontino x Operário

A continuação da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ocorre durante este domingo (12/10), às 16h. Quatro partidas acontecem ao longo do dia, entre elas, Novorizontino e Operário-PR se enfrentam às 16h, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi.

O Novorizontino briga por uma vaga no G4. Atualmente, o Tigre está na 5ª colocação, com 50 pontos conquistados, mesma pontuação de Chapecoense e Criciúma, que figuram em 3º e 4º, respectivamente. Na última partida, o clube aurinegro venceu o Cuiabá fora de casa por 1 x 0.

Já o Operário-PR briga na parte debaixo da tabela. O time paranaense está 13ª colocação, com 39 pontos. O Fantasma está a sete pontos da zona de rebaixamento. Na última vez que entrou em campo, a equipe foi goleada pelo Athletic por 4 x 1, em casa.

A partida da Série B do Brasileirão será transmitida ao vivo no Disney+ (streaming).