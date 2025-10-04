Série D: Barra-SC levanta o primeiro troféu nacional após empate

Neste sábado (4/10), o Barra-SC empatou em 0 x 0 com o Santa Cruz-PE e confirmou o título do Brasileirão Série D Will Bank. A partida de ida, realizada na semana passada, na Arena Pernambuco, terminou em 2 x 1 para o Pescador. Este é o primeiro troféu nacional da equipe, que tem 12 anos de fundação. O esquadrão também conta com outras duas conquistas: Catarinense Séries B e C.
Os jogadores e a comissão técnica do time fizeram uma bonita festa durante a entrega do troféu e coloriu a Arena Barra FC. Confira:
Para a entrega do troféu, estavam o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubes Angelotti, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, e o diretor de competições da CBF, Julio Avellar.
Antes da taça ser levantada, a delegação do Santa Cruz-PE foi premiada e aplaudida.
Jogadores do Barra comemoram o título da Série D 2025
É o segundo título de Santa Catarina na Série D, depois do Brusque conquistar em 2019
O presidente da CBF, Samir Xaud, e o presidente da FCF e vice-presidente da CBF, Rubens Angelotti, posaram na entrega da taça
A Arena Barra FC, em Itajaí, foi uma fortaleza para a torcida. O famoso “smurf” do Barra voltou às arquibancadas na final
