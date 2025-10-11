Série da Folha liga emendas de deputado do Acre a estrada que invadiu terra indígena e alterou o Igarapé Preto

O deputado federal Zezinho Barbary (PP-AC) foi citado pela Folha de S. Paulo na estreia da série especial “Poder e Devastação”, publicada neste sábado (11). A produção jornalística investiga como a atuação de representantes do poder público pode contribuir para a degradação ambiental na Amazônia, especialmente por meio da destinação de emendas parlamentares.

De acordo com a reportagem, “os repórteres Flávio Ferreira, de Política, e Henrique Santana, da TV Folha, foram enviados ao interior do estado do Acre, na região amazônica. Eles também mostram como um deputado federal usa suas emendas para regularizar a obra de uma estrada aberta com desmatamento ilegal e invasão de terra indígena no período em que ele próprio era prefeito do município de Porto Walter.”

Segundo a Folha, o ramal Barbary, que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul, foi construído com recursos de emendas parlamentares sem o devido licenciamento ambiental e chegou a invadir a Terra Indígena Jaminawa do Igarapé Preto. A estrada, apontada como tendo Barbary como principal padrinho político, teria sido aberta quando ele ainda exercia o cargo de prefeito de Porto Walter.

A publicação destaca que o Ministério Público Federal (MPF) chegou a interditar a estrada devido às irregularidades no processo de licenciamento. Além disso, lideranças indígenas relataram ameaças e impactos ambientais após a abertura do ramal.

De acordo com os relatos, a construção da estrada afetou diretamente o curso do Igarapé Preto, provocando redução na vazão de água e na quantidade de peixes, além de soterrar pequenos afluentes que cortam a Terra Indígena.

A série “Poder e Devastação”, que tem apoio da Rainforest Investigations Network (Rede de Investigações sobre Florestas Tropicais, em tradução livre) e do Pulitzer Center, deve se estender pelos próximos meses. O projeto analisa como o uso político das emendas parlamentares tem impacto direto sobre a preservação ambiental.

A reportagem lembra que o volume de recursos destinados por meio de emendas vem crescendo — com previsão de R$ 50 bilhões em 2025 — e tem gerado disputas entre os Poderes, em um momento em que o debate ambiental ganha força com a aproximação da COP30, que será realizada em Belém (PA).

Os primeiros levantamentos da série revelam que menos de 1% do total das emendas da última década foi destinado à área ambiental, enquanto mais de 1.600 máquinas pesadas foram encaminhadas por deputados e senadores a estados da Amazônia.

Após a publicação do material, a Folha também divulgou uma galeria de fotos intitulada “Conheça o ramal Barbary, estrada construída ilegalmente com recursos de emendas parlamentares no interior do Acre.”

O ContilNet tentou contatou com o deputado, por meio de seu telefone pessoal, mas não obteve respostas até o fechamento da reportagem.

O conteúdo completo está disponível no site da Folha de S. Paulo. ACESSE AQUI.