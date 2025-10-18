Serpente causa alvoroço ao se esconder em carro na Praça Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul

Um fato inusitado chamou a atenção de quem passava pela Praça Orleir Cameli, no centro de Cruzeiro do Sul, nesta semana. Uma serpente foi flagrada atravessando a calçada do local e se abrigando na carenagem de um veículo estacionado.

O momento foi registrado em vídeo por um morador que passava pelo local e encaminhou as imagens à reportagem. Nas cenas, é possível ver o animal se deslocando com agilidade pela praça antes de se esconder sob o automóvel.

O autor do vídeo, que preferiu não se identificar, relatou que não conseguiu identificar a espécie da serpente. Até o momento, não há informações sobre a retirada do animal do veículo nem se ele oferece risco aos moradores da região.

O registro rapidamente circulou nas redes sociais e despertou curiosidade e preocupação entre os frequentadores da praça, um dos principais pontos de lazer de Cruzeiro do Sul.

VEJA: