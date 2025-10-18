18/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025

Serpente causa alvoroço ao se esconder em carro na Praça Orleir Cameli, em Cruzeiro do Sul

Ela foi flagrada atravessando a calçada do local e se abrigando na carenagem de um veículo estacionado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um fato inusitado chamou a atenção de quem passava pela Praça Orleir Cameli, no centro de Cruzeiro do Sul, nesta semana. Uma serpente foi flagrada atravessando a calçada do local e se abrigando na carenagem de um veículo estacionado.

Caso aconteceu em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

O momento foi registrado em vídeo por um morador que passava pelo local e encaminhou as imagens à reportagem. Nas cenas, é possível ver o animal se deslocando com agilidade pela praça antes de se esconder sob o automóvel.

O autor do vídeo, que preferiu não se identificar, relatou que não conseguiu identificar a espécie da serpente. Até o momento, não há informações sobre a retirada do animal do veículo nem se ele oferece risco aos moradores da região.

O registro rapidamente circulou nas redes sociais e despertou curiosidade e preocupação entre os frequentadores da praça, um dos principais pontos de lazer de Cruzeiro do Sul.

VEJA:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost