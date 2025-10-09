Servidor aposentado do Acre desaparece em Manaus e polícia pede ajuda para encontrá-lo

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) segue em busca de informações que possam levar ao paradeiro de Frank Aprígio de Figueiredo, de 63 anos, servidor público aposentado do governo do Acre, desaparecido desde o dia 6 de setembro.

De acordo com a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), Frank foi visto pela última vez por volta das 7h30 da manhã, ao sair de sua residência, localizada na rua Carolina das Neves, bairro Nossa Senhora Aparecida, zona Sul de Manaus. Desde então, familiares não conseguiram mais contato com ele.

A PC-AM solicita a colaboração da população e informa que qualquer dado que possa ajudar nas investigações pode ser repassado por meio dos seguintes canais:

📞 Deops: (92) 3667-7713

📞 Polícia Civil: 197 ou (92) 3667-7575

📞 Disque-Denúncia da SSP-AM: 181

As autoridades lembram que não é necessário aguardar 24 horas para comunicar o desaparecimento de uma pessoa — o registro pode ser feito imediatamente em qualquer delegacia.