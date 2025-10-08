Servidor do INSS negociou imóvel de R$ 28 milhões em Balneário Camboriú; veja fotos

A mulher de um servidor público investigado na “Farra do INSS” reservou para compra um apartamento de R$ 28 milhões na Senna Tower, um prédio em Balneário Camboriú (SC) que é apresentado como “o maior do mundo” pelos incorporadores. Thaisa Hoffmann Jonasson é casada com o ex-procurador-geral do INSS Virgílio Filho, um dos investigados na operação Sem Desconto, da Polícia Federal.

O fato de Thaisa Hoffmann ter reservado um imóvel de R$ 28 milhões sugere que os ganhos dela e de Virgílio Filho foram ainda maiores do que se sabe até agora. Uma investigação da Controladoria-Geral da União menciona um “acréscimo patrimonial” de Virgílio Filho da ordem de R$ 18 milhões.

A reserva foi formalizada por meio de um “termo de reserva” em 5 de novembro do ano passado. Thaisa pretendia comprar o apartamento 7001. No entanto, em 3 de julho deste ano, a construtora pediu à Justiça o cancelamento da reserva. Os incorporadores temiam o “risco iminente de constrição judicial do imóvel”. Na ação judicial, a incorporadora afirma ainda que a própria Thaisa desistiu do negócio.

Enquanto isso, Virgílio Filho atuava em favor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ao autorizar o “desbloqueio” em massa dos benefícios de aposentados, de modo a permitir os descontos. A decisão de Virgílio em favor da Contag contrariou os procedimentos usuais do INSS e a manifestação da área técnica do órgão.

Documentos sigilosos encaminhados à CPMI do INSS mostram também que Thaisa Hoffmann comprou três imóveis à vista entre 2022 e 2024: um apartamento e uma sala comercial em Curitiba, onde ela vive, e outro apartamento em Brasília, às margens do Lago Paranoá, numa região próxima ao Palácio da Alvorada.

A coluna tenta contato com Virgílio Filho e com Thaisa Hoffmann desde segunda-feira (6/10), por e-mail e por mensagem de texto, mas não houve resposta. O espaço segue aberto. Em nota, a Contag afirmou que nunca pagou vantagens indevidas a nenhum integrante da administração pública (leia mais abaixo).

Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC): mulher de ex-procurador do INSS reservou imóvel de R$ 28 milhões no local

Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC): mulher de ex-procurador do INSS reservou imóvel de R$ 28 milhões no local

Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC): mulher de ex-procurador do INSS reservou imóvel de R$ 28 milhões no local

Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC): mulher de ex-procurador do INSS reservou imóvel de R$ 28 milhões no local

Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC): mulher de ex-procurador do INSS reservou imóvel de R$ 28 milhões no local

Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC): mulher de ex-procurador do INSS reservou imóvel de R$ 28 milhões no local

De acordo com as investigações, Virgílio recebeu pelo menos R$ 11,9 milhões de empresas pertencentes a investigados na “Farra do INSS”, esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados revelado pelo Metrópoles.

Virgílio, servidor de carreira da Advocacia-Geral da União (AGU), exerceu o cargo de procurador-geral do INSS em dois períodos: de 16 de abril de 2020 a 1º de junho de 2022 e novamente de 29 de setembro de 2023 até ser afastado judicialmente em 23 de abril de 2025.

A Senna Tower é um projeto da FG Empreendimentos, incorporadora que atua na região de Balneário Camboriú e já construiu outros prédios de luxo no local. O investimento previsto na obra é de R$ 3 bilhões, e a conclusão está prevista apenas para 2033.

Quando pronta, a torre terá 550 metros, distribuídos em 157 pavimentos. O empreendimento contará com 228 apartamentos, e o valor de R$ 28 milhões é o preço de entrada das unidades. As obras do prédio começaram no fim de setembro.

Porsche, Audi e Mercedes na garagem de ex-procurador do INSS

Como mostrou a coluna, Virgílio Filho e sua mulher acumularam um patrimônio volumoso nos últimos anos. Em 2024, Thaisa Hoffmann comprou um Porsche Cayenne híbrido de R$ 789 mil. A compra foi feita por meio da empresa de consultoria dela, em uma concessionária de Curitiba (PR), em agosto passado.

O próprio Virgílio reservou um Audi A5, avaliado em R$ 380 mil, mesmo depois de ser alvo da Sem Desconto. A reserva do automóvel alertou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e consta no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) sobre o ex-procurador-geral do INSS.

Em 2025, Virgílio já havia adquirido outro veículo de alto luxo: uma Mercedes-Benz GLB 35 AMG, avaliada em R$ 508,5 mil, segundo a Tabela Fipe.

Contag nega irregularidades

À coluna, a Contag afirmou que “não obteve, nem solicitou, qualquer tipo de facilitação junto a membros do INSS ou de qualquer outra instância da administração pública”. Leia abaixo a nota da entidade, na íntegra:

“A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG) reafirma, de forma categórica, a sua lisura e transparência em todas as ações que realiza em defesa dos direitos de seus associados e associadas.

A CONTAG esclarece que não obteve, nem solicitou, qualquer tipo de facilitação junto a membros do INSS ou de qualquer outra instância da administração pública. Todos os pleitos apresentados pela Confederação seguiram rigorosamente os canais oficiais e tramitaram dentro dos processos administrativos regulares, com base em argumentos técnicos e jurídicos legítimos.

A entidade destaca ainda que sua atuação histórica se pauta pelo diálogo institucional, pelo respeito às normas legais e pela defesa dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, sem jamais admitir favorecimentos ou condutas que não estejam em conformidade com os princípios da legalidade, da transparência e da ética pública.

A CONTAG permanece à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos e seguirá vigilante no cumprimento de sua missão de representação da agricultura familiar em todo o Brasil”.