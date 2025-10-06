Servidor relata pé preso e banco desequilibrado durante queda em roda-gigante

Durante a ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard, um incidente em uma roda-gigante assustou visitantes. O servidor público Caio Gabriel Rocha, que estava na cabine com outra pessoa no momento, compartilhou detalhes da experiência em entrevista ao jornal A Gazeta.net.

No vídeo da entrevista, Caio descreve que tudo aconteceu rapidamente. Ele conta que, ao tentar se coçar e movimentar a perna, seu pé ficou preso entre partes da estrutura metálica, provocando o desequilíbrio do banco e a abertura da trava do brinquedo. Segundo ele, foram momentos de grande tensão, mas ambos conseguiram se manter seguros até a chegada do atendimento.

O relato completo de Caio, entrevistado pelo repórter da TV Gazeta Adailson Oliveira, está disponível no vídeo publicado pelo A Gazeta.net, trazendo informações de primeira mão sobre a situação vivida durante o incidente.

Veja o vídeo: