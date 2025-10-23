Servidores federais terão auxílio-alimentação de R$ 1.175 a partir de dezembro

O Ministério da Gestão e Inovação (MGI) confirmou o reajuste de 17,5% no auxílio-alimentação dos servidores públicos federais, que passará para R$ 1.175 a partir de dezembro de 2025.
Além do aumento, o governo federal prepara novos concursos públicos para 2026, com destaque para órgãos como TCU, Banco do Brasil, Câmara dos Deputados, INSS, CGU e TST.
📋 Principais editais previstos:
-
Tribunal de Contas da União (TCU):
40 vagas para Auditor de TI (edital previsto ainda em 2025); possibilidade de novo concurso com 100 vagas em 2026.
-
Banco do Brasil:
Estuda novo edital após o fim do cadastro reserva de 2022; contrato com a Fundação Cesgranrio segue válido até dezembro de 2025.
-
Câmara dos Deputados:
Novo concurso autorizado para Analista e Técnico Legislativo, com salários de R$ 19,6 mil a R$ 29,4 mil.
-
INSS:
Solicitação de 8.500 vagas ao MGI (7.000 para Técnico e 1.500 para Analista).
-
Controladoria-Geral da União (CGU):
Pedido de 500 vagas (470 para Auditor e 30 para Técnico), com salários reajustados até abril de 2026.
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST):
Estuda novo edital para preencher 76 cargos vagos. No último concurso, 528 aprovados foram nomeados.
As seleções federais devem ocorrer ao longo de 2026, com nomeações previstas para o fim do ano e início de 2027, conforme disponibilidade orçamentária.
Fonte: Ministério da Gestão e Inovação / PLOA 2026 / Portal Direção Concursos / Portal Gov.br
✍️ Redigido por ContilNet