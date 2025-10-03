03/10/2025
Sesacre alerta: Acre não registra casos de intoxicação por metanol, mas risco permanece

Autoridades reforçam prevenção e orientam população sobre os riscos do consumo de bebidas adulteradas

Até o momento, o Acre não registrou casos suspeitos ou confirmados de intoxicação por metanol, nem foram identificadas bebidas adulteradas no estado. Apesar disso, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) alerta a população para os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa.

O metanol é um tipo de álcool utilizado na indústria química, na fabricação de solventes e combustíveis, e não é seguro para consumo humano. Uma única dose pode causar complicações graves, incluindo cegueira, coma e até morte por falência múltipla de órgãos.

Metanol é um tipo de álcool industrial que não deve ser consumido; ingestão pode causar complicações graves e até morte/Foto: Reprodução

As autoridades reforçam que, mesmo sem registros no Acre, a prevenção é fundamental. Recomenda-se consumir apenas bebidas de origem confiável e evitar produtos sem rótulo, vendidos em locais informais ou com preço muito abaixo do mercado.

Sintomas iniciais de intoxicação podem parecer uma ressaca comum e incluem tontura, vômito, cólicas abdominais, confusão mental e visão turva. Em casos graves, os sintomas evoluem rapidamente e exigem atendimento imediato.

Em suspeita de intoxicação por metanol, a população deve ligar para o SAMU pelo 192, pelo número (68) 3216-1300, ou procurar imediatamente o pronto-socorro mais próximo. A Sesacre reforça que a notificação rápida ajuda a prevenir desfechos graves.

