Sesacre divulga vídeo sobre autoexame e reforça importância da prevenção ao câncer de mama

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) divulgou um vídeo nas redes sociais orientando mulheres sobre como realizar o autoexame das mamas, prática que auxilia na identificação precoce de possíveis alterações relacionadas ao câncer de mama.

No material, o passo a passo destaca a observação das mamas em frente ao espelho, a palpação com as pontas dos dedos em toda a região, incluindo as axilas, e a atenção a sinais como caroços, endurecimentos ou mudanças na pele e no formato. A orientação reforça que o autoexame não substitui a mamografia, mas é considerado um aliado importante na prevenção.

A Sesacre também alertou que homens podem desenvolver câncer de mama e devem ficar atentos a alterações.

De acordo com a pasta, o Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon) não possui demanda reprimida para realização de mamografias. Tanto os agendamentos quanto a liberação dos resultados estão dentro do prazo recomendado pelo Ministério da Saúde, de até 30 dias.

A campanha integra as ações do Outubro Rosa e busca estimular hábitos de autocuidado e acompanhamento médico regular.