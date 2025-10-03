03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Sesacre firma acordos com instituições de ensino e libera estágios em diversas áreas

Os acordos têm como objetivo fortalecer a integração entre ensino e serviço, garantindo que estudantes de diferentes áreas da saúde possam vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) assinou, no dia 29 de setembro de 2025, quatro novos convênios com instituições de ensino superior e técnico para a concessão de campos de prática de estágio curricular obrigatório, supervisionado e de práticas disciplinares em unidades de saúde do Estado.

Lista foi publicada no Diário Oficial/Foto: Odair Leal/Sesacre

Os acordos têm como objetivo fortalecer a integração entre ensino e serviço, garantindo que estudantes de diferentes áreas da saúde possam vivenciar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, sob supervisão, conforme prevê a Lei Federal nº 11.788/2008, que regulamenta os estágios no país.

Instituições contempladas

Os convênios foram firmados com:

  • Centro Universitário Planalto do Distrito Federal – UNIPLAN: permitirá estágios para alunos dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. O termo tem vigência de 24 meses.

  • Centro Universitário Faveni – UNIFAVENI: contemplará estudantes de Terapia Ocupacional, na modalidade de ensino a distância (EAD), com polos no Acre. O prazo também pode ser prorrogado mediante termo aditivo.

  • Centro Educacional Multi Ensino – CEME: beneficiará alunos dos cursos técnicos de Enfermagem e Radiologia, com vigência inicial de 12 meses.

  • Centro Universitário Cidade Verde – UniCV: permitirá a prática para acadêmicos de Educação Física e Serviço Social, na modalidade EAD, com duração de 24 meses.

Fiscalização e vigência

De acordo com os termos assinados, tanto a Sesacre quanto as instituições terão a responsabilidade conjunta de fiscalizar o cumprimento das normas, podendo realizar encontros periódicos para avaliar e aprimorar a integração ensino-serviço.

Todos os convênios seguem as recomendações da Portaria Sesacre nº 548, de 26 de setembro de 2023, que regulamenta os Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (Coapes). Caso haja descumprimento de contrapartidas ou falha na prestação de contas, os convênios podem ser suspensos e até rescindidos, impedindo novas parcerias até a regularização das pendências.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost