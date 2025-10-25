25/10/2025
Sesacre se manifesta sobre caso de recém-nascido quase enterrado vivo e diz que vai apurar o caso

Cerca de 12 horas depois, já fora das dependências da unidade, o bebê, um prematuro extremo, segundo a Sesacre, apresentou sinais vitais

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) se manifestou neste sábado (25) sobre o caso do recém-nascido que foi declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e posteriormente apresentou sinais vitais momentos antes de ser sepultado.

A pasta informou que instaurou uma apuração interna para esclarecer o ocorrido, garantindo que todas as medidas cabíveis serão tomadas com “total transparência e responsabilidade”.

Maternidade Barbara Heliodora, em Rio Branco/Foto: Reprodução

De acordo com nota oficial assinada pela diretora da unidade, Simone Prado, o bebê foi atendido na maternidade na noite de sexta-feira (24) após um parto normal e, inicialmente, foi declarado sem sinais vitais. A direção afirma que todos os protocolos de reanimação foram seguidos pela equipe multiprofissional e que o óbito foi comunicado à família.

Cerca de 12 horas depois, já fora das dependências da unidade, o bebê, um prematuro extremo, segundo a Sesacre, apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade. Ele permanece internado em estado gravíssimo na UTI neonatal, sob acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem.

A Secretaria expressou solidariedade à família e reafirmou o compromisso da instituição com a ética, a humanização e a segurança no atendimento. A direção da maternidade informou ainda que está colaborando com os órgãos competentes para garantir a apuração dos fatos.

O pai do bebê, Marcos dos Santos Fernandes, relatou que o filho, identificado como José Pedro, teria acordado durante o próprio velório no Cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate, em Rio Branco. Ele e a esposa, Sabrina Souza da Costa, são naturais de Pauini, no Amazonas, e haviam chegado à capital acreana na quinta-feira (23). Sabrina deu entrada na maternidade com sangramento e, por estar com cinco meses de gestação, teve o parto induzido.

Após o nascimento, o bebê foi declarado morto pela equipe médica, colocado em um saco plástico e encaminhado ao necrotério. Somente na manhã seguinte, durante os preparativos para o sepultamento, familiares perceberam que o recém-nascido ainda apresentava sinais de vida.

Veja a nota:
Nota da sesacre
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da direção da Maternidade Bárbara Heliodora, informa que o recém-nascido atendido na unidade foi inicialmente declarado sem sinais vitais após parto normal, na noite de sexta-feira, 24. Todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional, e o óbito foi constatado e comunicado à família.
Cerca de 12 horas depois, já fora das dependências da unidade, o bebê, prematuro extremo, apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade, onde permanece em estado gravíssimo sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem.
A Sesacre instaurou uma apuração interna para esclarecer os fatos com total transparência e responsabilidade. A direção da unidade e toda a equipe manifestam profunda solidariedade à família neste momento delicado e reafirmam o compromisso com a ética, a humanização e a segurança no atendimento, colocando-se à disposição dos órgãos competentes para assegurar a transparência de todas as ações.
Simone Prado
Diretora da Maternidade Bárbara Heliodora

