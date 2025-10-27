27/10/2025
Sessão de comemoração dos 60 anos do Progressistas é adiada na Aleac por conta da morte de bebê

A sessão contaria com a participação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis

A presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) decidiu adiar a sessão solene de comemoração ao aniversário de 60 anos do Progressistas, que iria ocorrer nesta segunda-feira (27). O motivo é a morte do bebê que havia sido sepultado vivo durante o fim de semana e acabou indo a óbito nesta segunda.

Sessão de comemoração dos 60 anos do Progressistas é adiada na Aleac por conta da morte de bebê/Foto: Reprodução

Os membros do partido e autoridades foram avisados sobre o adiamento da sessão poucos minutos antes do horário previsto para o início da agenda, marcado para 9h.

O vice-presidente da executiva estadual do partido, Lívio Veras, explicou aos presentes o motivo do cancelamento da sessão solene.

“Não temos clima por enquanto. A presidência do Progressistas, em conjunto com a presidência da Aleac e o governador Gladson, decidiu adiar a sessão de hoje. O governo já adotou todas as medidas pertinentes ao caso e está acompanhando bem de perto a situação”, disse Veras.

A sessão contaria com a participação do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis.

Ainda não há uma nova data para a realização da sessão solene de comemoração.

