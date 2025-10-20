Sete jogos de terror para entrar no clima do Halloween e testar sua coragem

Com o Halloween se aproximando, o mês de outubro é o momento ideal para quem quer entrar no clima de terror e se aventurar em jogos assustadores — daqueles que fazem o coração acelerar e os fones de ouvido virarem um desafio à parte.

Para os fãs de adrenalina, o TechTudo listou sete jogos de terror imperdíveis, com opções para PlayStation 4 e 5, variando entre R$ 132 e R$ 375. Há desde clássicos que marcaram gerações até títulos modernos que combinam gráficos realistas e tramas intensas.

Confira a lista completa e escolha o seu susto favorito:

🎮 1. The Evil Within 2 (PS4) — a partir de R$ 132

Sebastian Castellanos mergulha em um pesadelo psicológico para salvar sua filha desaparecida, enfrentando monstros e dilemas morais.

⭐ Destaque: ótima narrativa e jogabilidade envolvente.

🧟 2. Resident Evil 4 (PS5) — a partir de R$ 139

O remake do clássico da Capcom traz Leon Kennedy em uma missão desesperada para resgatar a filha do presidente dos EUA.

⭐ Destaque: gráficos de última geração e ação intensa.

💀 3. The Last of Us Part II Remastered (PS5) — a partir de R$ 184

A busca por vingança de Ellie ganha novo brilho e emoção na versão remasterizada.

⭐ Destaque: história envolvente e gráficos de cinema.

🧬 4. The Last of Us Part I (PS5) — a partir de R$ 195

O início da saga que redefiniu o gênero, com Joel e Ellie enfrentando o colapso da humanidade.

⭐ Destaque: emoção, imersão e visual aprimorado.

🚀 5. Dead Space (PS5) — a partir de R$ 221

Terror no espaço: o engenheiro Isaac Clarke luta contra criaturas mutantes em uma nave infestada.

⭐ Destaque: atmosfera claustrofóbica e gráficos realistas.

🔮 6. Heavy Rain & Beyond: Two Souls Collection (PS4) — a partir de R$ 268

Dois thrillers psicológicos em uma coleção que combina mistério, drama e escolhas que mudam o destino dos personagens.

⭐ Destaque: histórias profundas e ótima relação custo-benefício.

🌫️ 7. Silent Hill 2 (PS5) — a partir de R$ 375

Um dos maiores clássicos do terror, agora repaginado. James Sunderland encara seus medos na cidade amaldiçoada de Silent Hill.

⭐ Destaque: gráficos impressionantes e atmosfera arrepiante.

👻 Seja você fã de sustos repentinos ou de enredos sombrios, há um jogo perfeito para cada tipo de medo — e todos prometem noites de Halloween inesquecíveis.

Fonte: TechTudo / Amazon / Mercado Livre

✍️ Redigido por ContilNet