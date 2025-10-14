Shakira tatua bumbum de modelo em ensaio de moda para conceituada revista alemã

Loba domesticada? Que nada! Shakira mostrou que é dominadora em um ensaio fotográfico cheio de sensualidade em que aparece rodeada modelos de cueca.

Em alguns dos cliques, a popstar colombiana tatuando o bumbum de um modelo com o desenho de uma loba e a legenda: “She Wolf”, título de um dos maiores hit de sua carreira.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Shakira é a capa da nova edição da revista alemã TUSH Magazine / Nicolas Gerardin Shakira é a capa da nova edição da revista alemã TUSH Magazine / Nicolas Gerardin Shakira é a capa da nova edição da revista alemã TUSH Magazine / Nicolas Gerardin Voltar

Próximo

Os registros pelas óptica do renomado fotógrafo Nicolas Gerardin são para a nova edição da revista alemã TUSH Magazine, reconhecida por suas produções conceituais e artísticas.