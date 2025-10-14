Shakira tatua bumbum de modelo em ensaio de moda para conceituada revista alemã

Loba domesticada? Que nada! Shakira mostrou que é dominadora em um ensaio fotográfico cheio de sensualidade em que aparece rodeada modelos de cueca.
Em alguns dos cliques, a popstar colombiana tatuando o bumbum de um modelo com o desenho de uma loba e a legenda: “She Wolf”, título de um dos maiores hit de sua carreira.
Veja as fotos
Os registros pelas óptica do renomado fotógrafo Nicolas Gerardin são para a nova edição da revista alemã TUSH Magazine, reconhecida por suas produções conceituais e artísticas.