Shawn Mendes e Kylie Minogue são confirmados como atrações no prêmio Earthshot, no Rio

Os cantores Shawn Mendes e Kylie Minogue desembarcarão no Brasil para participarem do Prêmio Earthshot, o mais prestigiado do mundo voltado ao meio ambiente. O evento será realizado no dia 5 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com apresentação de Luciano Huck. Além dos artistas estrangeiros, Seu Jorge e Gilberto Gil farão shows no mesmo dia.

“Brasil, estou voltando! É um privilégio e uma honra fazer parte do Prêmio Earthshot no Rio – no palco com as pessoas e as ideias que podem salvar o nosso planeta”, declarou Minogue.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Kylie Minogue se apresentará em evento no Rio de Janeiro Portal LeoDias / Igor Helal Anderson Kylie Minogue se apresentará em evento no Rio de Janeiro Portal LeoDias / Igor Helal Anderson Shawn Mendes se apresentará em evento no Rio de Janeiro Reprodução Shawn Mendes se apresentará em evento no Rio de Janeiro Shawn Mendes (Foto: Reprodução/Instagram) Voltar

Próximo

Os cantores se apresentarão na Noite de Premiação, que será o ponto principal do programa de três dias que inclui eventos de alto nível e reuniões bilaterais. Cinco finalistas serão premiados com £1 milhão cada para impulsionar ou expandir seus projetos e soluções ambientais.

Esta será a primeira vez que o evento ocorre na América do Sul. A apresentação ficará por conta de Luciano Huck e contará, ainda, com outros destaques, como o ex-jogador Cafu, a ginasta Rebeca Andrade, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel e a ativista indígena Txai Suruí, uma das principais vozes em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente no Brasil.

O evento, organizado pelo Príncipe William e considerado o “Oscar ambiental”, será transmitido a partir das 20h30 no Multishow e no Globoplay. Além disso, os destaques serão exibidos na TV Globo no dia 7 de novembro, logo após o Globo Repórter.

Sobre o Prêmio Earthshot



Fundado pelo Príncipe William e incubado na The Royal Foundation em 2020 por um ano antes de se tornar uma plataforma/organização independente, o Earthshot Prize é um prêmio ambiental global. A plataforma foi projetada para descobrir, acelerar e dimensionar soluções inovadoras para reparar e regenerar o planeta.

O evento visa incentivar e dimensionar urgentemente soluções inovadoras que possam ajudar a colocar o mundo firmemente em uma trajetória rumo a um clima estável, onde comunidades, oceanos e biodiversidade prosperem em harmonia até 2030. Os cinco desafios são: proteger e restaurar a natureza; purificar o ar; revitalizar os oceanos; construir um mundo sem resíduos; e combater a crise climática. O Earthshot também descobrirá 50 vencedores ao longo de dez anos com o poder de reparar o planeta.