Shia ameaça arrancar a roupa de Michelle e jornalista fica sem reação: “Nossa Senhora”

O clima entre Michelle Barros e Shia Phoenix passou do flerte para o fogo em “A Fazenda 17” nesta sexta-feira (24/10). Durante uma conversa aparentemente tranquila na cozinha, o ator tomou a iniciativa, aproximou-se e sussurrou algo que deixou a jornalista completamente sem reação: “A vontade é de pegar aqui assim e arrancar”, disparou o peão, puxando o top que ela estava usando. A situação deixou Michelle nervosa, emitindo apenas uma súplica hilária: “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”.

A troca de provocações, claro, incendiou o público nas redes sociais. Internautas brincaram com a tensão entre os dois: “Shia está em missão divina para testar a fé da Michelle”, ironizou um usuário no X. Outro completou: “A mulher pediu socorro para a santa e ele só pensava em festa”.

Michelle Barros afirma a Shia Phoenix que seu casamento já havia acabado em "A Fazenda"
Michelle Barros e Shia Phoenix
Michelle Barros em "A Fazenda 17"
Shia Phoenix se envolve em discussão tensa em "A Fazenda"
Michelle Barros no "SuperPop"

Antes do clima esquentar, os dois já vinham trocando insinuações há dias. Michelle, que costuma tentar manter a compostura diante das câmeras, resolveu dar o primeiro passo e perguntou ao colega: “Posso te pedir um beijo hoje?”. O ator, em tom provocante, devolveu: “Será? No meio da pista?”, deixando claro que toparia o desafio se fosse em grande estilo.

Mas o jogo virou rápido. Para despistar os curiosos e deixar o público em suspense, o casal combinou uma data simbólica para o tão esperado beijo: 18 de dezembro. “Só dia 18, gente”, reforçou Shia, enquanto Michelle, rindo, confirmava: “18 de dezembro!”. A data é a prevista para a final do reality show.

Fãs do reality interpretaram a brincadeira como estratégia de jogo, e os comentários não pouparam o galã. “Shia tá montando um enredo para segurar o público até a final”, criticou um perfil.

Além do público, participantes estão comentando sobre o casal. Em um momento de crítica direta, Yoná Sousa declarou que o foco do relacionamento entre Michelle Barros e Shia Phoenix, especialmente por ter sido mostrado para o Brasil inteiro, “não é a traição, é a mídia nacional”, sugerindo que o real problema está na exposição pública da suposta aproximação. A participante ainda disse a Dudu Camargo: “Gente, que pouca vergonha esses dois na piscina… Uma mulher casada”, analisou ela.

Enquanto isso, dentro da sede, Michelle tenta se convencer de que é apenas uma amizade colorida. Mas, depois da cena da “oração desesperada”, os fãs já decretaram: o casal é o novo reality show dentro do próprio reality show.