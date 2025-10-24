24/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Shia ameaça arrancar a roupa de Michelle e jornalista fica sem reação: “Nossa Senhora”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
shia-ameaca-arrancar-a-roupa-de-michelle-e-jornalista-fica-sem-reacao:-“nossa-senhora”

O clima entre Michelle Barros e Shia Phoenix passou do flerte para o fogo em “A Fazenda 17” nesta sexta-feira (24/10). Durante uma conversa aparentemente tranquila na cozinha, o ator tomou a iniciativa, aproximou-se e sussurrou algo que deixou a jornalista completamente sem reação: “A vontade é de pegar aqui assim e arrancar”, disparou o peão, puxando o top que ela estava usando. A situação deixou Michelle nervosa, emitindo apenas uma súplica hilária: “Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”.

A troca de provocações, claro, incendiou o público nas redes sociais. Internautas brincaram com a tensão entre os dois: “Shia está em missão divina para testar a fé da Michelle”, ironizou um usuário no X. Outro completou: “A mulher pediu socorro para a santa e ele só pensava em festa”.

Veja as fotos

Reprodução: Record
Michelle Barros afirma a Shia Phoenix que seu casamento já havia acabado em “A Fazenda”Reprodução: Record
Reprodução: RecordPlus
Michelle Barros e Shia PhoenixReprodução: RecordPlus
Reprodução: Record
Michelle Barros em “A Fazenda 17”Reprodução: Record
Reprodução: Record
Shia Phoenix se envolve em discussão tensa em “A Fazenda”Reprodução: Record
Reprodução: RedeTV!
Michelle Barros no “SuperPop”Reprodução: RedeTV!

Leia Também

Antes do clima esquentar, os dois já vinham trocando insinuações há dias. Michelle, que costuma tentar manter a compostura diante das câmeras, resolveu dar o primeiro passo e perguntou ao colega: “Posso te pedir um beijo hoje?”. O ator, em tom provocante, devolveu: “Será? No meio da pista?”, deixando claro que toparia o desafio se fosse em grande estilo.

Mas o jogo virou rápido. Para despistar os curiosos e deixar o público em suspense, o casal combinou uma data simbólica para o tão esperado beijo: 18 de dezembro. “Só dia 18, gente”, reforçou Shia, enquanto Michelle, rindo, confirmava: “18 de dezembro!”. A data é a prevista para a final do reality show.

Fãs do reality interpretaram a brincadeira como estratégia de jogo, e os comentários não pouparam o galã. “Shia tá montando um enredo para segurar o público até a final”, criticou um perfil.

Além do público, participantes estão comentando sobre o casal. Em um momento de crítica direta, Yoná Sousa declarou que o foco do relacionamento entre Michelle Barros e Shia Phoenix, especialmente por ter sido mostrado para o Brasil inteiro, “não é a traição, é a mídia nacional”, sugerindo que o real problema está na exposição pública da suposta aproximação. A participante ainda disse a Dudu Camargo: “Gente, que pouca vergonha esses dois na piscina… Uma mulher casada”, analisou ela.

Enquanto isso, dentro da sede, Michelle tenta se convencer de que é apenas uma amizade colorida. Mas, depois da cena da “oração desesperada”, os fãs já decretaram: o casal é o novo reality show dentro do próprio reality show.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost